Kleiner Kunstsalon bei Eva Bur am Orde

Die Rottweiler Pop Art-Künstlerin Eva Bur am Orde eröffnet am Samstag, 12. November, den kleinen Kunstsalon in ihrem Privathaus in der Schützenstr. 6 in Rottweil, der zu einer festen Einrichtung werden soll. Angedacht sind wechselnde Ausstellungen, ein Kunst-Café, Spieleabende und mehr. Zu sehen sind von 11 bis 19 Uhr aktuelle Werke, Originale, Leinwanddrucke und Fine Art Prints hinter Glas, die auch käuflich zu erwerben sind. Eva Bur am Orde ist bekannt für ihre großflächigen, farbstarken Werke, in denen sie sich indigenen Völkern, bedrohten Tieren, aber auch der Zerstörung von Lebensräumen und politischen Themen widmet. Ihre Portraits zeigen zudem Friedensstifter und andere mutige Leute.

Zur Begrüßung des kleinen Kunstsalons werden Sekt und Wein, Mineralwasser und Häppchen gereicht. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber um eigenverantwortlichen Coronatest wird gebeten.