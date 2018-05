Vom 3. bis zum 13. August werden etwa 80 junge Menschen zu einem kleinen EU-Gipfel auf dem Klippeneck zusammenkommen, um eine europäische Identität zu diskutieren. Themen sind dabei die Bildungsstrukturen, Arbeit, Politik und Kultur in Europa. Delegationen aus Bulgarien, Deutschland, Malta, Griechenland, Spanien und Ungarn haben sich jüngst getroffen, um das Programm und die Rahmenbedingungen für ein Europa-Camp zu planen.

Dieses Jahr findet das Europa-Camp das erste Mal statt, aber die Veranstalter sind sich sicher, es wird auch in den kommenden Jahren weitere Jugendbegegnungen mit den Partnerorganisationen geben. Denn die Teilnehmenden sprachen sich bereits bei diesem ersten Besuch für eine Fortführung der Zusammenarbeit aus. Das Europa-Camp wird also nicht das letzte gemeinsame Projekt sein. Zum einen sind die Erfahrungen für Jugendlichen bei internationalen Projekten immer etwas besonderes, zum anderen ist der thematische Schwerpunkt der Jugendbegegnung „europäische Freundschaften erleben“ – und richtige Freunde trifft man nicht nur einmal.

Um das Europa-Camp gemäß den Interessen der Jugendlichen zu gestalten, sind Jugendliche an der Planung beteiligt, und es stehen interessante Aktivitäten im Programm wie zum Beispiel: Besichtigung von lokalen Firmen und des EU-Parlaments in Straßburg, ein Ausflug an den Bodensee und nach Konstanz, Hochseilgarten und eine Outdoor-Challenge.

Die Partnerorganisationen der sechs teilnehmenden Länder sprachen sich während des Vorbereitungsbesuchs für viele Kontakte zu den Menschen vor Ort aus, damit viele Freundschaften möglich werden können. Alle Beteiligten sind sich einig, wie wichtig internationale Erfahrungen für junge Menschen sind. Sie ermöglichen den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus.