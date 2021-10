Kleiner Brand in Industriebetrieb erlischt von selbst

Am Montag Nachmittag gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr Spaichingen alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage eines Spaichinger Industriebetriebs hatte Alarm geschlagen und es an die Leitstelle in Tuttlingen gemeldet, die sofort die Spaichinger Wehr benachrichtigte.

Vor Ort eingetroffen kontrollierten zwei Feuerwehrleute – geschützt durch Atemschutzgeräte – den betroffenen Bereich. Es war zu einem Kleinbrand in einer Trafostation gekommen, berichtet die Spaichinger Feuerwehr.

Der Brand war jedoch bereits selbstständig erloschen, so dass die Feuerwehr nicht mehr löschen musste.

Da keine Brandnester mehr ersichtlich waren, konnte der Einsatz nach rund einer halben Stunde beendet werden, die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden, so der Bericht.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug bestehend aus Einsatzleitwagen, Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, Drehleiter und zweitem Löschfahrzeug sowie dem Kommandowagen und insgesamt 17 Einsatzkräften.