Kleine Wasserkraftanlagen werden weiter gefördert

Dass die kleinen Wasserkraftwerke nun doch weiter gefördert werden, ist Grund für Freude bei den Grünen. Denn der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, die Förderung abzuschaffen, doch das ist nun vom Tisch, heißt es in einem Schreiben der Grünen. Sowohl bestehende als auch neue Anlagen könnten weiter Zuschüsse bekommen, heißt es.

Hubert Nowack, der selbst am Neckar in Rottweil lebt und arbeitet, freut sich, trotz der langen Diskussion um Nutzen und Schaden für die Tierwelt in den Gewässern. „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach klipp klapp... Dieses Lied beschreiben eine Romantik um die Nutzung der Wasserkraft als nützlicher Helfer, die man nur noch an wenigen Orten wie beispielsweise bei der mittleren Mühle in Deisslingen mit ihrem historischen Wasserrad hörbar erleben kann“, sagt der Grünen-Politiker und Zimmermann. Schließlich wurde die Entwicklung der Industrie auf Wasserkraft aufgebaut, von der mechanischen Nutzung bis zur heutigen Form der Stromerzeugung.

Auch wenn dabei wenig Rücksicht auf die Lebewesen im Wasser Rücksicht genommen wurde, in Zeiten der Industrialisierung, als die Profitsteigerung wichtiger war als die Ökosysteme. „Heute weiß man um diese Zusammenhänge und nun kommt es eben zum Konflikt Wasserkraft kontra Naturschutz“, so der Gemeinde- und Kreisrat. Inzwischen mussten die Wasserkraftwerke mit Fischtreppen nachgerüstet werden, ein enormer Aufwand für die Betreiber, weiß Nowack, jedoch: Wasserkraftwerke wie beispielsweise die Lumpenmühle in Rottweil-Altstadt, die den Strom für die Waldorfschule liefert, geben dem Neckar hier genug Platz, sich auszubreiten. Das jetzt stillgelegte Kraftwerk der ENRW oder auch das bei der ehemaligen Pulverfabrik im Neckartal zwängten den Fluss in ein enges Kanalbett oder machen ihn stellenweise zu fast stehenden Gewässern. „Von Romantik oder einem intaktem Ökosystem ist hier eben nichts mehr als ein Industrielles Bauwerk übrig geblieben.“

Auch die Interessengemeinschaft Wasserkraft macht den Nutzen deutlich: Im Kontakt mit den Naturschutzverbänden – der NABU beispielsweise stellt sich weiterhin gegen die Wasserkraft, wie dessen Vorsitzender Kai Baudis betont – möchte man klar machen, dass die Ursachen ökologischer Defizite in den Gewässern keineswegs alleine in der Wasserkraftnutzung liegen. Anhand von Beispielen könne nachgewiesen werden, dass mit einer technisch und ökologisch optimal geführten Anlage auch die Fischpopulation verbessert werden kann.