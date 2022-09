Kleine Künstler beim Ferienprogramm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herrlichem Sommerwetter konnte unsere Vorsitzende Waltraud Winker 26 erwartungsfrohe Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren im OGV Garten begrüßen und ihnen persönlich ein Namensschildchen überreichen. Zuerst wurden die Kinder von Hans Ulmschneider und Adolf Kupferschmid fachkundig durch den Garten zu den Gemüsebeeten und den vielen Arten von Blumen und Bäumen geführt. Nach diesem Kurzprogramm verteilten sich die Kinder in Windeseile an die vorbereiteten Bastel- und Maltische. So wurden Holz-Schmetterlinge, Holzstöcke und Steine geduldig bemalt sowie betupft und aus einfachen Marmeladegläsern entstanden dekorative Windlichter.

Die Handwerker unter den Kindern konnten Insektenhotels aus Holz zimmern oder Bienen aus alten Blechdosen basteln. Die Bewegung im Garten kam auch nicht zu kurz. Beim Sackhüpfen konnten sich die Kinder austoben oder durch geschicktes Schieben eines Schubkarrens über Hindernisse und im Slalom den Schubkarren-Führerschein mit Urkunde erwerben.

So viel Betriebsamkeit macht hungrig und für die Vesperpause haben Johanna Reiner und Elfriede Winker-Sekler gesunde Vitaminteller mit Gemüse und Obst und dazu noch Marmeladenbrote vorbereitet. Frisch gestärkt ging es dann mit vollem Eifer in die zweite Runde. Die Zeit verging wie im Flug und am Ende konnten die Kinder stolz ihren Eltern zeigen, was sie alles geschafft haben und ihre Kunstwerke mit nach Hause nehmen.