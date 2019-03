Kleiderkammer ändert Annahmezeiten

Bei der ökumenischen Kleiderkammer gibt es einige Änderungen. Diese betreffen vor allem die Annahmezeiten.

Seit einiger Zeit wird in den Medien immer häufiger über die Problematik der Verwertung und Entsorgung riesiger Mengen von gebrauchter Kleidung berichtet. Dieses globale Problem sei nun auch bei der ökumenischen Kleiderkammer in Spaichingen angekommen, so eine Pressemitteilung. Der bisherige Vertragspartner, der die Restbestände regelmäßig abgeholt hat, habe kurzfristig gekündigt. In Zusammenarbeit mit dem Verband „Faire Verwertung“, dem die Kleiderkammer angeschlossen ist, müsse nun wieder eine Lösung gefunden werden.

Auf Grund dieser entstandenen Problematik müsse die ökumenische Kleiderkammer nun einen Weg finden, die Mengen zu reduzieren und die bisherige Qualität der Kleidung weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang fänden die Annahmezeiten nur noch zwei Mal pro Monat, immer am ersten und dritten Montag eines Monats, zu den bisherigen Zeiten statt. Die Spender werden gebeten, auch weiterhin saubere, tragbare und zeitgemäße Kleidung, Bettwäsche, Tischwäsche und Schuhe in haushaltsüblichen Mengen abzugeben.

Da die ökumenische Kleiderkammer eine wichtige soziale Einrichtung sei, bei der 30 Frauen ehrenamtlich mitarbeiten, wird weiterhin um gute Sachspenden gebeten. Annahme im April: 1. und 15. April; Annahme im Mai: 6. und 20. Mai; Annahme im Juni: 3. und 17. Juni; Annahme im Juli: 1. und 15. Juli.