Klaus Lehnardt fehlt der Stadt

Über 50 Bürger und Freunde von Klaus Lehnardt haben sich am Dienstag auf dem Markptplatz Spaichingen getroffen, um seiner zu gedenken. Sehr bestürzt haben seine Freunde und die Spaichinger Öffentlichkeit vor Weihnachten die schlimme Nachricht aufgenommen, dass Klaus Lehnardt schwer krank ist. Am Sonntag ist er im Hospiz gestorben. Der freundliche Mitarbeiter des städtischen Bauhofs war ein wichtiger Teil dieser Stadt. Und zwar nicht nur wegen seiner Tätigkeit, sondern vor allem wegen seiner Persönlichkeit. Das bezeugen auch die berührenden Worte seines Kindheits-Freundes und Jahrgangskollegen des Jahrgangs 1961 Michael Röhrer:

„Wenn die Lebenszeit wie Wasser zwischen den Fingern zerrinnt, findet man sich in einer machtlosen, unausweichlichen Situation wieder, so wie Klaus Lehnardt. Klaus, der seit Jahrzehnen das menschliche Gesicht der Stadt geprägt hat, ist tot. Seit einigen Wochen war er schwer krank.

Jeder hat sein Bild vor Augen: Mit Sorgfalt und seiner ihm eigenen Art sorgte er für Sauberkeit - ein immer freundlicher und respektvoller Mensch. Selbst wenn er manchmal über Dreckspatzen schimpfte oder einen auf frischer Tat erwischten Müllsünder freundlich aber bestimmt bat: „Heb´s uff!“ blieb er immer ein Mensch, der nie jemanden beleidigte. Solche Eigenschaften waren ihm fremd. Selbst in seiner Freizeit kümmerte er sich um seine Stadt, hob Flaschen oder Tüten auf und brachte sie zum Mülleimer. Selbst jetzt, im Hospiz, todkrank, beschäftigte ihn seine ‚eigentliche‘ Pflicht, der Winterdienst, zu dem er doch müsse.

Auf vielen Festen war er ein gern gesehener Gast, der für Stimmung sorgen konnte. Vereine und die Feuerwehr lagen ihm am Herzen. So war er auch im Ausschuss des Jahrgangs 1961 seit vielen Jahren aktiv tätig. Vieles von dem sonst keiner mehr eine Ahnung hatte, wusste der Klaus. Eine riesige Datenbank des Wissens war in seinem Kopf. Auf dem Dreifaltigkeitsberg war er genauso zuhause wie bei vielen anderen Freunden. Durch die Behinderung, mit der er sich schon sein ganzes Leben arrangierte, wurde er oft verkannt. Wer ihn kennt, weiß es aber besser. Ihn als stets hilfsbereiten Freund an der Seite zu haben, war unser Glück. Und wir sind dankbar darüber.

Klaus nahm sein Schicksal an und trug den baldigen Abschied mit Fassung. Trotzdem konnte er noch schmunzeln und manchmal auch lachen.

Mich würde es nicht wundern und sehr freuen, wenn ich einmal am anderen Ufer des Lebens angelangt bin und eine vertraute, freundliche Stimme zu mir sagt: „Heb´s uff!“