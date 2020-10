Klassen-Schließung kann auch der Träger entscheiden

Seit einer guten Woche trifft es immer häufiger Schulen, die ihre Schüler aufgrund von Quarantäneanordnungen durch das Gesundheitsamt oder eigeninitiativ vorsorglich nach Hause schicken. Betroffen sind davon derzeit im Landkreis das Immanuel-Kant-Gymnasium mit einer Klasse, das Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen mit 5 Klassen, die Schildrain Schule mit einer Klasse, die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule mit einer Klasse, die Hermann-Hesse-Realschule mit einer Klasse, die Realschule Gosheim mit zwei Klassen, die Fritz-Erler-Schule Tuttlingen mit einer Klasse, die Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen mit vier Klassen, die Schlossschule Immendingen mit einer Klasse, die Werkrealschule Immendingen mit zwei Klassen, eine Klasse der Realschule Spaichingen und die Baldenbergschule. Dies berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Hintergrund: Bestätigt sich an einer Schule oder in einer Kindertageseinrichtung ein Fall als positiv, so beginnt für das Gesundheitsamt die Suche nach weiteren Kontaktpersonen. Dies geschieht in Klassenverbänden inzwischen pauschal. Ist ein Schüler oder Lehrer positiv, so werden alle Schüler und Lehrer, die sich im unmittelbaren Umfeld befinden, als KP1 (Kontaktpersonen 1. Grades) eingestuft. Die als so eingestuften Personen werden per Bescheid für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, selbst dann, wenn ein etwaiger Test negativ ausfällt.

Aber: Wenn Klassen oder Gruppen in Kitas schließen, so geht dem nicht immer eine Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt voraus. Die Träger entscheiden auch allein über vorsorgliche oder organisatorisch notwendige Maßnahmen. So hat sich beispielsweise die Realschule Gosheim-Wehingen dafür entschieden, zwei Klassen vorsorglich nach Hause zu schicken – noch bevor bekannt war, ob die Ergebnisse der Tests positiv oder negativ ausfallen würden. Auch die Schlossschule in Immendingen hat sich sicherheitshalber dafür entschieden, eine Klasse nach Hause zu schicken.

Hier steht das Gesundheitsamt mit Blick auf die epidemiologische Lage lediglich beratend zur Seite.