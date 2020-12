Klarinetten begleiten den Advent

Die Corona-Bestimmungen haben auch die Stadtkapelle in ihrer musikalischen Beteiligung am Advent ausgebremst. So sollte ursprünglich an jedem Adventssonntag unterschiedliche Ensembles in der Stadtpfarrkirche den Gottesdienst begleiten und für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

Durch das Verbot der Proben mussten diese Auftritte nun entfallen. Als einziges Ensemble der Stadtkapelle treten nun vier Klarinetten auf (Volker Hagen, Markus Wißmann, Rüdiger Hagen, Herbert Hafen). Das Ensemble wird zwei Gottesdienste im Advent begleiten. Zum einen am dritten Advent um 9.30 auf dem Dreifaltigkeitsberg und am vierten Advent um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche. Im Gepäck haben sie stimmungsvolle Weihnachtsmusik. „Die Stadtkapelle wünscht allen eine besinnliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest“, so die Mitteilung.