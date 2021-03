Kirchenmusik über Ostern in der Stadtpfarrkirche

Noch immer sind die kirchenmusikalischen Möglichkeiten aufgrund der Coronakrise stark eingeschränkt. Nur vier SängerInnen oder Blasinstrumente dürfen derzeit im Gottesdienst singen, für Gottesdienste an Kar- und Ostertagen darf zusätzlich zur Einsingprobe vor dem jeweiligen Gottesdienst nur einmal geprobt werden. Trotzdem findet in der Stadtpfarrkirche Kirchenmusik an den Kar- und Ostertagen innerhalb den verschiedenen Liturgien statt. Nach derzeitigem Stand sind folgende Aktivitäten geplant.

Der Gottesdienst am Gründonnerstag um 18.30 Uhr wird von Sängern der Gregorianikschola mitgestaltet (Einsingen um 18 Uhr in der Kirche). Am Karfreitag wird der Familiengottesdienst um 10.30 Uhr von Sängerinnen und Sängern der Kinder- und Jugendkantorei musikalisch mitgestaltet. (Einsingen ist um 10 Uhr in der Kirche).

Im Rahmen der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr werden Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores mitwirken, die gesprochene Passion wird an geeigneten Stellen durch passende Lieder unterbrochen. Die Karmette um 18.30 Uhr wird von Sängern der Gregorianikschola unter anderem mit dem gesungenen Klagelied des Propheten Jeremia mitgestaltet.

Die musikalische Gestaltung der Osternacht wird von Johanna, Daniela und Felix Diehm sowie einer kleinen Band (Elisabeth Hurlebusch, Oboe; Thomas Blessing, Gitarre; Georg Fehrenbacher, Klavier und Orgel) musikalisch mitgestaltet.

Am Ostersonntag um 10.30 Uhr werden die „Missa pastoralis“ von Georg Augustin Holler (1744-1814), das „Worthy Is the Lamb“ aus Händels „Messias“ sowie österliche Lieder zu hören sein. Aufgrund der Coronabeschränkungen übernehmen die Solisten auch die Partien des Chores, die Streicherstimmen werden nur einfach besetzt sein, Bläserstimmen sind nicht besetzt. Als Solisten wirken Ute Gerteis, Kira Bögelspacher, Andreas Gerteis, sowie Bernd Thern mit. Wilfrid Striker spielt die Orgel.

Am Abend um 18.30 Uhr ist die Gemeinde eingeladen, den Festtag mit der Ostervesper ausklingen zu lassen, bei der Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores mitwirken (Orgel: Volker Schweizer). Am Ostermontag wird der Gottesdienst um 9.30 Uhr auf dem Dreifaltigkeitsberg ebenfalls mit kleinem Orchester und Gesangssolisten mitgestaltet.

Der Gottesdienst um 10.30 Uhr am Ostermontag in der Stadtpfarrkirche wird von einem Klarinettenensemble der Stadtkapelle mitgestaltet, die Orgel spielt Maria Schmid.