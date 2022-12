Kirchenmusik an Weihnachten in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul

Zum ersten Mal seit Jahren kann Kirchenmusik an den Weihnachtsfeiertagen ohne Einschränkungen durch Corona stattfinden, heißt es in der Ankündigung des katholischen Pfarramts St. Peter und Paul.

An Heiligen Abend, 24. Dezember, werden ab 16 Uhr die Sängerinnen und Sänger der Kinder- und Jugendkantorei in Kooperation mit der Chor-AG der RM-Schule das Krippenspiel „Bethlehem ist unbequem“ von Klaus Müller aufführen. Begleitet werden die Kinder von Elisabeth Hurlebusch (Oboe) und Georg Fehrenbacher (Klavier).

Die Christmette ab 21 Uhr wird vom Kirchenchor mitgestaltet. Volker Schweizer spielt die Orgel. Bereits 20 Minuten vor Beginn und im Gottesdienst erklingt Kammermusik für Viola (Heidrun Kürzinger) und Orgel (Georg Fehrenbacher). Am ersten Weihnachtsfeiertag werden um 10.30 Uhr die „Missa Sanctorum Apostolorum“ in C-Dur von Valentin Rathgeber für Soli, Chor, Streichorchester, Trompeten, Pauken und Orgel sowie weitere Weihnachtslieder zu hören sein. Als Solisten wirken Ute Gerteis, Kira Bögelspacher, Andreas Gerteis sowie Bernd Thern mit. Wilfrid Striker spielt die Orgel. Ab 18.30 Uhr ist die Gemeinde eingeladen, den Festtag gemeinsam mit dem Kirchenchor mit der Weihnachtsvesper ausklingen zu lassen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird der Gottesdienst um 9.30 Uhr auf dem Dreifaltigkeitsberg mit gleichem Programm und gleicher Besetzung mit gestaltet.

An Silvester gestaltet der Kirchenchor den Jahresabschlussgottesdienst um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit.

Am Vorabend des Festes „Erscheinung des Herrn“ (Heilige Drei Könige), am Donnerstag, 5. Januar, gestaltet die Gregorianikschola mit Liedern der Sternsinger den Gottesdienst um 18.30 Uhr in der Josefskirche in Hofen mit. Am Erscheinungstag selbst, 6. Januar, singen die Kinder der örtlichen Sternsinger um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche im Gottesdienst.

Am Sonntag, 15. Januar, findet in der Stadtpfarrkirche um 17 Uhr ein festliches Neujahrskonzert statt. Zu Gast sind der Solotrompeter der Stuttgarter Staatsoper Bernhard Kratzer und Paul Theis an der Orgel. Karten gibt es im katholischen Pfarrbüro, bei „Grimms Lesen und Genießen“ sowie an der Abendkasse ab 16.15 Uhr.