Kirchengemeinderat: Ergebnis liegt vor

Die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen kann nun das endgültige Endergebnis der diesjährigen Kirchengemeinderatswahl bekanntgeben, nachdem die gesetzlich vorgeschriebene Einspruchsfrist abgelaufen ist. Enttäuschend ist die Wahlbeteiligung.

Am 1. Advent, 1. Dezember, fanden in den Kirchengemeinden der Evangelischen Landeskirche in Württemberg Kirchenwahlen statt. Sowohl die Synode, also das Kirchenparlament, als auch die Kirchengemeinderäte in den Gemeinden wurden für eine neue Wahlperiode – sechs Jahre – gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 15,1 Prozent, so die Pressemitteilung der Kirchengemeinde. „Auch wenn es bei neun Kandidaten sicher nur eine ,Zustimmungswahl’ war“, so Pfarrer Johannes Thiemann, „und von daher manche Gemeindeglieder es nicht für notwendig erachtet haben, zu wählen, hätte eine höhere Wahlbeteiligung den neuen Kirchengemeinderäten sicher gut getan und ihnen noch stärker das Vertrauen ausgesprochen.“

Folgendes Wahlergebnis wurde festgestellt (alphabetisch): Sandra Apholz (301), Bernd Dorroch (339), Birgit Gäckle (372), Irene Kaiser (497), Jana Lodahl (317), Stefanie Paret (332), Volker Radzuweit (262), Frank Rehhorn (289) und Elke Wenzler (356). Der neue Kirchengemeinderat wird am Sonntag, 12. Januar 2020, im Gottesdienst in sein Amt eingesetzt.