Kirchenchor hat im Jubiläumsjahr viel vor

Auf ein rundum erfolgreiches Jahr hat der katholische Kirchenchor St. Michael im Rahmen seiner Hauptversammlung im Gemeindehaus St. Vinzenz von Paul zurückgeschaut. Der Vorsitzende Franz Maus, Dirigentin Ulla Braun und der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende Norbert Schnee waren in ihren Berichten voll des Lobes über den Chor, der derzeit aus 23 Frauen und zwölf Männern besteht.

Der gesamte Vorstand wurde für weitere vier Jahren gewählt. Vorsitzender Franz Maus, Schriftführerin Herlinde Groß, Kassenwartin Paula Wenzler, Notenwartin Lisa Steidle, Beirat Adelinde Wilks, Winfried Betting und Karl Wenzler wurden in ihren Ämtern bestätigt.

18 Auftritte bei kirchlichen Anlässen, Gottesdiensten, Vespern und kirchliche Feiern habe der Chor gesanglich mitgestaltet, so Vorsitzender Franz Maus. Auch Beerdigungen und Trauerfeierlichkeiten wurden auf Wunsch mitgestaltet. „Dirigentin Ulla Braun hat mit uns Chöre und Lieder einstudiert und geprobt, damit wir bei diesen Gelegenheiten auf hohem Niveau singen konnten“, stellte Franz Maus fest.

Dirigentin Ulla Braun rief nochmals die Höhepunkte in Erinnerung mit den Aufführungen der Orgelsolomesse von Josef Haydn mit Orchester an Ostern und Weihnachten, den Festgottesdienst anlässlich der Vergebung des Ehrentitels „Chordirektorin DCV“ und der Teilnahme am Diözesanmusiktag in Ellwangen. Beim Erntedank, Patrozinium und Empfang der indischen Schwestern sang der Chor bereits Teile aus dem Diözesanheft.

Zu einem besonderen Erlebnis wurde der Neujahrsempfang der Gemeinde zur Eröffnung der 1200-Jahr-Feier, wo gemeinsam mit MV und MGV die National- und Europahymne gesungen wurden. Die Chorleiterin dankte allen Chormitgliedern, die so treu die Proben besucht haben, denn sonst hätte man das Geleistete nicht schaffen können. Hier dachte sie besonders an den Tenor, der so oft immer eine halbe Stunde früher da war und geübt hat. In den Dank schloss die Chorleiterin auch die Kantoren, Schola und die Organisten mit ein.

Dick gefüllter Terminkalender

Einen dick gefüllten Terminkalender gab Ulla Braun in ihrem Ausblick bekannt: Ostern mit Mozart und dem Credo; Konzert mit dem MGV; Maiandacht mit Weihbischof Kreisler; Besuch des Erzbischof von Indien, Jacob Thommkuzhy; Ökumenischer Gottesdienst am Albabtrieb; Nacht der offenen Kirchen; Dekanatskirchenmusiktag und im Advent ein Kirchenkonzert. Also über acht zusätzliche Termine.

Einen Auszug aus dem Jahresbericht mit dem kameradschaftlichen Teil gab Schriftführerin Herlinde Groß, während Kassenwartin Paula Wenzler von kleinen, jedoch positiven Zahlen sprach.

Norbert Schnee überbrachte die Grüße des Präses Pater Sabu und sprach dem Chor für das Geleistete Respekt und großes Kompliment aus. Er nannte die Chorgemeinschaft eine große Familie mit einer wunderbaren Atmosphäre und großer Offenheit. Hiervon profitiere die ganze Gemeinde. Durch das Singen und die Musik bleiben den Menschen viele Veranstaltungen und Gottesdienste im Gedächtnis.

Unter Verschiedenes wurden verschiedene Abläufe bei Beerdigungen gerügt, aber auch Verbesserungen vorgebracht. Für fleißigen Besuch der 42 Proben konnten elf Chormitglieder mit Präsenten honoriert werden und zwar Paul Schnee, Ulla Braun, Elisabeth Schnee, Marlies Fetzer, Theresia Schnee, Hans-Jakob Fetzer, Josef Fetzer, Waltraud Bolay, Marlene Schnee, Günter Luckner, Maria Gabor.

Mit dem Chor „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ schloss die harmonisch verlaufene Versammlung.