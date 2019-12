Kirchenchor führt festliche Haydn-Messe auf

Der katholische Kirchenchor Spaichingen hat am ersten Weihnachtsfeiertag in der Stadtpfarrkirche und am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Dreifaltigkeitsberg-Kirche (Bild) unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher die „Missa Sancti Nicolai“ von Joseph Haydn für gemischten Chor, Soli, Streichorchester, Oboen, Hörner und Orgel aufgeführt. Als Solisten wirkten Ute Gerteis, Kira Bögelspacher, Andreas Gerteis und Bernd Therm mit. An der Orgel spielte Wilfrid Striker.