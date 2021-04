Kirche sagt Gottesdienste ab

Weil der Landkreis zum Corona-Hotspot geworden ist, dürfen ab Mittwoch keine öffentlichen Gottesdienset merh stattfinden. Darüber informiert Spaichingens katholischer Pfarrer Robert Aubele die Gläubigen der Seelsorgeeinheit.

„Wir hatten im Landkreis Tuttlingen am Sonntag mit 200,3 zum ersten Mal eine Sieben-Tage-Inzidenz über 200. Gestern lag der Wert bereits bei 229,5 und wird heute, Dienstag 20. April, zum dritten Mal über 200 sein.“

Daher seien nach dem Pandemiestufenplan der Diözese Rottenburg-Stuttgart ab Mittwoch, 21. April, keine öffentlichen Gottesdienste mehr erlaubt, lediglich Trauerfeiern am Grab unter Einhaltung der aktuellen Auflagen. „Erst wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 200 unterschritten wird, sind wir nicht mehr „Hotspot“ sondern im sogenannten „Lockdown“, bei dem Gottesdienste unter den bekannten Auflagen wieder möglich sein werden“, so Aubele.

Heute sei nicht absehbar, ab wann wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden. Die Gemeinde werde informieren, auf der Homepage https://www.se-am-dreifaltigkeitsberg.de/ und in der Tagespresse.

Die Kirchen seien nach wie vor tagsüber geöffnet. Fürs Gebet zuhause liegen weiter die Gottesdiensthefte aus. Zudem können die Gläubigen Gottesdienste über das Internet mitfeiern. (https://www.drs.de/livestreams.html) Aubele zitiert Mutter Teresa: „Wer miteinander betet, hält zusammen, auch wenn es schwierig wird.“ Den Glauben zuhause leben sei jetzt wichtig. „Bleiben wir so im Gebet miteinander verbunden und stärken uns in dieser für alle schwierigen Zeit. Bleiben Sie gesund und fröhlich, Ihr Robert Aubele, Pfr.“