Kirche beschließt Krisenmaßnahmen

Auch die katholische Kirche muss zahlreiche Angebote absagen:

Alle öffentlichen Gottesdienste und Andachten bis 19. April sind abgesagt.

Pfarrbüros sind weiterhin zu gewohnten Zeiten erreichbar.

Pastorale Mitarbeiter sind weiterhin in seelsorglichen Fragen ansprechbar.

Die Erstkommunionfeiern werden auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben, in Spaichingen auf Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr, in Dürbheim auf Sonntag, 18. Oktober, 9 Uhr und in Balgheim auf Sonntag, 18. Oktober, 11 Uhr.

Trauungen werden bis Ende Mai 2020 in der Diözese nicht stattfinden.

Tauffeiern sind ebenfalls zu verschieben.

Keine Trauerfeiern und Totengedenken;

nur Beisetzungen unter freiem Himmel;

keine Krankenkommunionen und Krankensalbungen (nur in lebensbedrohlichen Situationen).