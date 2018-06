Kinderschutzbund feiert Fest der Talente

Zehn Jahre Kinderschutzbund Spaichingen sind Grund zum Feiern - am Samstag hat der Verein das gebührend getan.

Das Fest stand unter dem Motto „Fest der Talente – zeig was in dir steckt“. Im Cajon-Workshop konnten sich die Kinder im Trommeln üben, auf der Slack-Line war Körpergefühl gefragt, die Graffitiwand und die Holzschnitz-Kunst bot Raum für kreative Entfaltung. „Viel Spass auf der Suche nach euren Talenten“, wünschte die Vorsitzende Rita Liebermann.

Als Ehrengäste begrüßte Rita Liebermann Helmut Götz, den Bürgermeister von Balgheim, Jochen Klaiber, den stellvertretenden Bürgermeister von Hausen ob Verena und Ernestine Fröhlich, Bereichsleiterin von Mutpol in Tuttlingen.

„Im Jahr 2008 hatte Charlie Oehrle die Idee, in Spaichingen einen Kinderschutzbund zu gründen“, sagte Rita Liebermann rückblickend. Sie berichtete von der Unterstützung durch den Tuttlinger Ortsverband und davon, dass bereits die erste vorbereitende Zusammenkunft von 30 interessierte Personen besucht wurde. „Wir mussten nicht das Rad neu erfinden“, sagte die Spaichinger Vorsitzende. „Gabi Klement, Karl-Ludwig Oehrle, Helga Kuch, Gabi Balk, Tanja Boschanowitsch, Karl Fetzer, Angela Kreutter, Anke Weidner und ich wurden bei der Gründungsversammlung in den Vorstand gewählt. Die Mehrzahl ist nach wie vor im Amt“, so Liebermann.

Sie nannte einige der Aktionen und Projekte, die vom Kinderschutzbund Spaichingen in den zehn Jahren durchgeführt wurden und noch immer werden. So zum Beispiel die Weihnachtswunsch-Aktion, die Schulranzen-Aktion, die Schlaufuchs- und Trau Dich Was-Kurse und das Präventionsprojekt „Faustlos“, nach dem Vorbild des Heidelberger Präventionszentrums.

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen wurde im Jahr 2016 in Zusammenarbeit mit Refugio Villingen-Schwenningen eine Fortbildung zum Thema „Flüchtlingskinder und ihr Trauma“ durchgeführt. So konnte in den vergangenen zehn Jahren vielen Kindern und Familien ideell und materiell geholfen werden. „Doch das ist immer nur möglich durch die überaus große Hilfsbereitschaft und die außerordentliche Unterstützung unserer Spender“, betonte Liebermann.

Bereits vor und auch nach der Ansprache sangen die Sonnenblümchen vom Jugendchor Spaichingen, unter der Leitung von Monika Kohler. Sie begeisterten die Gäste dermaßen, dass sie eine Zugaben geben mussten. Danach erfreute der Clown Harry Zapp mit seinen Späßen.