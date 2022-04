Kindergottesdienst und Prozession am Palmsonntag

Das höchste Fest der Christen, Ostern, rückt näher. An Palmsonntag, 10. April feiern sie den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Palmprozession an diesem Tag ist auch für Kinder sehr eindrucksvoll, deshalb lädt die Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg vor allem Kinder zu der Veranstaltung einladen.

Beginn ist um 9.30 Uhr im Schulhof der Rupert-Mayer-Schule. Es gibt einen Kindergottesdienst, die Palmsegnung und eine Palmprozession zur Stadtpfarrkirche. Die Veranstaltung endet mit einem Segensgebet vor der Stadtpfarrkirche.

Außerdem gibt es ab Gründonnerstag bis Ostermontag einen Osterweg, auf dem die Geschichte um Jesu Tod und Auferstehung für Kinder erlebbar wird. Es ist ein Weg mit 4 Stationen an Orte der Ostergeschichte. Besucher können einfach an einem der Tage von Gründonnerstag bis Ostermontag an den Start des Osterweges gehen, der ist an der Marienkapelle an der Schlüsselwiese. Dort findet man ein Stationsschild, auf dem steht, was man tun soll. Besucher müssen ein Handy mitbringen, da Geschichten und Musik über QR-Codes abgerufen werden. An jeder Station erwartet sie auch etwas zum Selbermachen.