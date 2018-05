Kindergartenkinder säubern Balgheim

Die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Josef in Balgheim haben sich an einer Aufräumaktion beteiligt. Außerdem organisierte der Kindergarten erstmals einen Väterfrühschoppen.

Eigentlich war in Balgheim die Dorfputzete angesetzt, „doch leider wurde sie dieses Jahr für die Vorschulkinder abgesagt“, so eine Pressemitteilung des Kindergartens. „Aber unsere Erzieherinnen überlegten und kamen auf eine tolle Idee: Wir werden dieses Jahr den Bauhofmitarbeitern helfen und Unkraut jäten.“ Sie setzten sich mit der Gemeinde in Verbindung und es wurde zugestimmt. Ausgestattet mit Gartengeräten, Eimern und Handschuhen gingen die Kinder zum Schwärzenweg, wo sie die Rabatten sauber machten. Im Kindergarten wartete dann ein Vesper zur Stärkung.

Zahlreiche Väter mit Kindern folgten der Einladung zur Premiere eines Väterfrühschoppens. Nachdem die Kindergartenleitung Nelli Hess die Gäste begrüßt hatte, mussten die Väter beim Mitmachlied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen. Im Anschluss genossen sie bei einem Weißwurstfrühstück mit Laugenstange und Weißbier die Bewirtung der Erzieherinnen.

Väter-Kind-Teams konnten danach ihre kreative Ader unter Beweis stellen: Auf einer Baumholzscheibe wurde mit Steinen, Ästen und anderen Naturmaterialien ein Porträt der Familie erstellt. So manche Familie hatte ihren Wiedererkennungswert, so die Pressemitteilung. Die Väter saßen noch eine Weile gemütlich beisammen, die Kinder konnten sich im Außenbereich des Kindergartens austoben. Die Erzieherinnen freuen sich schon auf eine Wiederholung.