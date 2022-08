Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der letzten Woche vor den Sommerferien feierten die Vorschüler des Kindergarten Sankt Franziskus ihren Abschiedsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Geleitet wurde er von Herrn Thomas Blessing und musikalisch umrahmt von Herrn Georg Fehrenbacher und dem Kindergartenchor. Die Vorschüler spielten die Geschichte der „Bienenkönigin“ nach. Drei Königssöhne, die sich auf den Weg machen um ein verzaubertes Schloss zu erlösen. Dabei lernten sie, dass man im Leben dafür belohnt wird, wenn man an andere denkt und sich um die Tiere sorgt. Wie durch ein Wunder erwachten die versteinerten Prinzen zum Leben und alle feierten freudig.

Ein Gebet der Eltern, die Fürbitten der Kinder und die Dankesworte der Leitung Ruth Kauderer rundeten den Gottesdienst ab. Nun freuen sich alle auf die bevorstehenden Sommerferien und den Start als Schulkind im September.