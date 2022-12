Kindergarten backt für Weihnachtsmarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Stand hat sich in diesem Jahr der Elternbeirat und der Kindergarten Sonnenschein zum ersten Mal an dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Spaichingen beteiligt. Die Aktion führte zu einer sportlichen Planung, wobei in kürzester Zeit alles für den Stand erledigt wurde. Hierbei haben auch die Kleinsten unterstützt und in der Weihnachtsbäckerei im Kindergarten mit den Erziehern Plätzchen gebacken. Neben den selbstgebackenen Plätzchen der Kinder, haben die Eltern für das leibliche Wohl mit vielen Leckereien gesorgt. Die Aktion war ein voller Erfolg und der Erlös kommt dem Kindergartens zugute.