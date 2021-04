Kindergärten blicken dankbar auf die Osterzeit zurück

Spaichinger Kindergärten blicken auf eine – trotz Pandemiebedingungen – gelungene Osterzeit zurück.

Als ab Montag, 22. Februar, alle Kindergärten ihre Tore wieder öffneten, seien alle Kinder voller Vorfreude wieder in ihre Gruppen gekommen, so berichtet etwa der Kindergarten St. Franziskus, wo sie sehnsüchtig von ihren Freunden und den pädagogischen Mitarbeitern begrüßt worden seien. „Die Kinder erzählten viel von ihren Erlebnissen im Lockdown. Glücklich und zufrieden gingen sie zu ihren Freunden und begannen sofort gemeinsam zu spielen.“

Für alle Kinder war es wichtig, sich wieder an den Kindergartenalltag zu gewöhnen und ihre sozialen Kontakte zu pflegen. Nach der Öffnung der Kindergärten gelten weiterhin die strengen Hygienemaßnahmen.

So konnten die Kindergärten auch die Fastenzeit und das Osterfest mit den Kindern wieder gemeinsam erleben. Allerdings musste die gewohnte Palmprozession ausfallen. Kurzerhand verlegte St. Franziskus einen Teil davon in den Kindergarten. Pastoralreferent Thomas Blessing besuchte die Gruppen – natürlich unter Einhaltung der AHA Regeln –, sprach mit den Kindern über den Einzug in Jerusalem und segnete die vorbereiteten Palmbüschel. Jedes Kind nahm ein Palmbüschel mit nach Hause.

Auch der Kindergarten St. Raphael hatte sich zum Palmsonntag etwas einfallen lassen. Da auch hier keine Prozession stattfinden konnte, haben die Erzieherinnen von St. Raphael den Kindern Tütchen mit der Aufschrift „Palmsonntag für Zuhause“ mitgegeben. Sie enthielten eine DVD, ein Ausmalbild „Jesu Einzug nach Jerusalem“ und einen Butterkeks mit Hasenmotiv und Marmelade. Auf der DVD konnten die Kinder die Passionsgeschichte, mit Egli-Figuren erzählt und musikalische untermalt, erleben.

Gruppenintern konnten die katholischen Kindergärten mit den Kindern auch das Osterfest selbst im christlichen Sinne feiern. Für die Kinder endet diese mit der Suche nach ihren Ostergeschenken.