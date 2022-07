Kinderbetreuung während die Mütter lernen

Personell und mit Ausrüstung unterstützt der Kinderschutzbund die Kinderbetreuung während der Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Die Koordinierungsstelle Stadt Spaichingen sei mit der Umsetzung der Kinderbetreuung an ihre Grenzen gestoßen und habe den Kinderschutzbund um Hilfe gebeten.

Zusammen mit einem Betreuer, der seitens der Stadt für die Kinder engagiert wurde, seien die Räumlichkeiten im Gesundheitszentrum kindgerecht eingerichtet worden. Tische und Stühle seien dabei vom Kindergarten St. Michael als Leihgabe zur Verfügung gestellt worden. Der Kinderschutzbund kümmerte sich um Spielzeug, Mal- und Bastelmaterial und besorgte Kunststoffgeschirr für die gemeinsamen Mahlzeiten.

Rita Liebermann vom Kinderschutzbund mobilisierte ehrenamtliche Helferinnen, die morgens zwischen 8 und 12 Uhr zusammen mit dem Betreuer die Betreuung übernehmen. Die Ehrenamtlichen wechseln untereinander tageweise ab, so dass sich täglich zwei Personen um die Kinder kümmern können. „Wir sind unendlich dankbar, dass sich die freiwilligen Helferinnen so schnell bereit erklärt haben mitzuwirken,“ sagt Rita Liebermann.So könnten die ukrainischen Mütter ihre Kinder im gleichen Gebäude in Obhut geben, während sie den Deutschkurs besuchen.

Wie es nach der Sommerpause mit den Kursen und der Kinderbetreuung weitergeht muss noch geklärt werden. Anschlusskurse für die ukrainisch Geflüchteten sind angedacht.

Während der Pandemie musste die Hilfe des KSB Spaichingen oft im Hintergrund laufen. Umso erfreulicher sei es, dass er nach dem Lockdown wieder aktiv Hilfe anbieten könne. Ehrenamtliche werden jedoch immer gesucht und könnten sich unverbindlich beim Kinderschutzbund melden.