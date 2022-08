Kinderärztin bietet jetzt Sprechstunde in Gosheim an

Eine Kinderärztin direkt auf dem Heuberg – bald wird das zumindest einmal pro Woche in die Tat umgesetzt. Wie das Klinikum Landkreis Tuttlingen mitteilt, wird eine Ärztin aus dem MVZ Spaichingen ab September immer montags eine Sprechstunde in Gosheim anbieten.

Lama Khamis, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin im MVZ Spaichingen, übernimmt die Sprechstunde. Immer montags können Eltern mit ihren Kindern in den Praxisräumen des Gesundheitszentrums Gosheim einen Termin vereinbaren. Mit dieser Außenstelle möchte das Klinikum gemeinsam mit der Gemeinde die wohnortnahe kinderärztliche Versorgung auf dem Heuberg anbieten.

Khamis ist laut Klinikum seit Juni 2022 in der Kinderarztpraxis des MVZ Spaichingen gemeinsam mit ihrer Kollegin und Fachärztin Abreika Burwak tätig. „Ich freue mich, ab September für die Kinder und ihren Eltern auf dem Heuberg da zu sein. Wir sind der Gemeinde Gosheim sehr dankbar, dass wir hier gemeinsam eine gute Lösung und solch moderne Praxisräume gefunden haben“, so Lama Khamis.

Zuvor in der Kinderklinik am Universitätsklinikum Jena

Khamis war vor ihrer Tätigkeit in Spaichingen als Assistenzärztin in der Kinderklinik am Universitätsklinikum Jena tätig, wo sie auch einen Großteil ihrer ärztlichen Weiterbildung zur Kinderärztin absolvierte sowie an der Kinderklinik des Klinikums Hochsauerland in Arnsberg.

Khamis ist verheiratet und hat zwei Kinder. Gemeinsam mit ihrer Familie wohnt sie im Landkreis Tuttlingen. Ihr Mann ist ebenfalls Arzt und als Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Landkreis Tuttlingen tätig.

Frau Khamis wird die ärztliche Versorgung auf dem Heuberg absolut bereichern und verbessern. Bürgermeister André Kielack

Der Bürgermeister der Gemeinde Gosheim, André Kielack, freut sich ebenfalls, eine „tolle Kinderärztin“ gefunden zu haben. „Frau Khamis wird die ärztliche Versorgung auf dem Heuberg absolut bereichern und verbessern“, so Kielack.

Die restliche Woche stehen Khamis und ihre Kollegin Abreika Burwak weiterhin für die Sprechstunden in der Kinderarztpraxis im MVZ Spaichingen zur Verfügung. Die Sprechstunden in Spaichingen werden um den Donnerstag erweitert.

Es ist ein Lichtblick in der Diskussion um Kinderarztmangel im Kreis Tuttlingen. Seit Jahren fehlt es an Ärzten, gleichzeitig ist die Geburtenzahl auf etwa 1000 jährlich gestiegen. Die drei großen Praxen in Tuttlingen, Trossingen und Spaichingen sind überlastet. Am MVZ Spaichingen ist es nun erstmals wieder gelungen, neue Kinderärztinnen zu gewinnen.