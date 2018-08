Kinder zeigen Feingefühl am schweren Gerät

Warum fährt ein Feuerwehrauto mit Blaulicht? Wie funktioniert ein Feuerlöscher? Was ist ein Stahlrohr? Wie löscht man eigentlich ein Feuer? – All das waren Fragen der Bubsheimer Kinder an die Jugendbetreuer der FFW Bubsheim.

Die Technik erklärten Jens Sauter und Dieter Mattes. Dabei haben sie einen Notruf geprobt und auch abgesetzt. Allerdings nahmen nur fünf Kinder am Ferienprogramm mit „Feuer und Flamme“, wie der Slogan der Feuerwehrjugend heißt, teil. Andreas Jerhof, der das Amt als Jugendwart bekleidet, bedauert es sehr, dass nur wenige an einem spielerischen Einblick in die Welt der Feuerwehr interessiert waren. Doch diese Wenigen hatten ihre Freude und viel Spaß an den Spiel-Stationen, die Niklas Schwenk leitete.

So mussten im Parcours beim Seilbeutelwurf und beim Pylonenwurf die richtige Position angezielt werden. Viel Feingefühl mussten sie mit dem Spreitzer aufbringen: Mit diesem musste ein kleiner Ball vorsichtig auf ein Hütchen gesetzt werden.

Zum Abschluss gab es für jeden eine heiße Rote sowie natürlich die Heimfahrt mit dem großen TLF 10/6, das der Maschinist Tino Meßmer steuerte. Zuhause erzählten dann die Kinder stolz über die Feuerwehraufgaben.

Jugendwart Jerhof bezeichnete das Ferienprogramm als eine Werbung für die Ortsfeuerwehr. Man müsse die Kinder frühzeitig an die Feuerwehr heranführen, indem man sie spielerisch hinein schnuppern lässt. – Dann sei auch der Feuerwehrnachwuchs gesichert.