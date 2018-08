Kinder toben sich bei lustigen Spielen aus

Der Obst- und Gartenbauverein Frittlingen beteiligt sich seit vielen Jahren am Ferienprogramm der Gemeinde und lädt Kinder von drei bis acht Jahren in den Vereinsgarten ein. Da die Teilnehmerzahl nicht begrenzt ist, nehmen laut Pressemitteilung immer 30 bis 40 Kinder teil. In diesem Jahr gab es bei „Spiel und Spaß im Garten“ seit langer Zeit zum ersten Mal nicht Sonnenschein und Hitze, sondern Nieselregen und kühle Temperaturen. So freute es den Vorsitzenden Dietmar Häußler besonders, dass er trotzdem 30 Kinder begrüßen konnte.

Im neuen, überdachten Anbau an der Gärtnerstube standen verschiedene Materialien und Tontöpfe zum Basteln bereit. Bald wurde dort emsig gearbeitet und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Mit etwas Hilfe der Ausschussmitglieder gelang es, die Tontöpfe individuell zu dekorieren. Nach einer Stärkung in der Gärtnerstube mit Obstspießen, Gemüsesnacks und Muffins hatte sich das Wetter gebessert. Nun konnten die Kinder endlich die Spielstationen im Garten ansteuern und sich austoben.

Um von Dietmar Häußler den Schubkarrenführerschein zu erhalten, musste mit der Schubkarre eine ausgesteckte Strecke bewältigt werden. Auch auf der Slackline war viel Geschick gefordert, um die Balance zu halten. Das Versteckspiel im Garten und das lustige Kutscherspiel machte allen Spaß. Am Ende des Nachmittags holten die Eltern ihre Kinder wieder ab und spielten zu deren Freude noch beim Kutscherspiel mit.