Die Klasse 2a der Schillerschule hat das Gesundheitszentrum Spaichingen im Rahmen eines Schulprojektes erkundet. Für die Kinder war dies ein spannender und aufregender Vormittag, denn sie durften auch allerlei Medizinisches ausprobieren.

Um 9 Uhr startete die insgesamt zweistündige Besichtigung der Spaichinger Klinik. In Gruppen aufgeteilt besuchten die Kinder insgesamt vier spannende Stationen, bei denen sie die Tätigkeiten des Krankenhausalltages erleben konnten.

Los ging es in der Endoskopieabteilung, in der die Kinder erfuhren, wie eine Ultraschalluntersuchung abläuft. In der Notaufnahme wurden den Schülerinnen und Schülern Verbände angelegt.

Ihren Blutdruck, Puls und Blutzucker konnten sie auf einer Station messen lassen.

Die Kinder hatten die Möglichkeit, Krankenhausbetten, Rollstühle und Gehhilfen auszuprobieren.

Außerdem lernten sie die menschlichen Organe anhand eines Torsos näher kennen. Nach der zweistündigen Besichtigungstour im Krankenhaus gab es eine kleine Stärkung. Sowohl für die Kinder als auch für die Mitarbeiter des Krankenhauses war es ein sehr erlebnisreicher Vormittag.