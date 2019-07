Kinder stärken durch ein „Nein“ ihr Selbstbewusstsein

Schutz vor sexuellen Übergriffen an Kindern ist das Ziel der interaktiven Phönix Präventionsausstellung „Ich schaff das schon“ für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Am Dienstagnachmittag konnte die Öffentlichkeit die Ausstellung im Gymnasium Spaichingen besuchen. Der Kinderschutzbund und die Spaichinger Jugendreferentin Antje Wiedmann-Bornschein möchten, dass Kinder sich ihrer Gefühle bewusst werden und auch mal „Nein“ sagen.

Betrat man die Untergeschossräume des Gymnasiums, erwartete einen kein typischer Klassenraum: Zwölf Stationen waren für die Kinder aufgebaut. Sie befassten sich mit den Gefühlen und Sinnen der Kinder. „Wir möchten den Kindern keine Angst machen, wir möchten sie sanft an das Thema heranführen“, sagt Rita Liebermann, Vorsitzende des Kinderschutzbunds Ortsverband Spaichingen. Liebermann und Wiedmann-Bornschein ist es wichtig, die Kinder zu stärken – aus diesem Grund holte die Vorsitzende des Kinderschutzbundes die Ausstellung nach Spaichingen.

Phönix ist ein gemeinnütziger Verein gegen sexuellen Missbrauch an Jungen und Mädchen und verleiht die Ausstellung an Interessierte. Wiedmann-Bornschein stieß nach Anfrage des Kinderschutzbundes dazu. Die Ausstellung ist insbesondere für dritte, vierte und fünfte Klassen gedacht. Schüler des Gymnasiums, der Hauptschule, der Realschule, der Schillerschule und der Baldenbergschule besuchen seit gut einer Woche die Ausstellung. Am Dienstag konnten Eltern mit ihren Kindern vorbeischauen.

Die Stationen sollen den Kindern unter anderem zeigen: Es gibt angenehme und unangenehme Berührungen. Die Sechs- bis Zwölfjährigen werden damit konfrontiert: Wer darf mich wo anfassen? Möchte ich diese Berührung zulassen? Um diese Fragen beantworten zu können, ist die Rück- und Vorderseite eines Kindes abgebildet. Anhand von roten, gelben und grünen Magneten sollen Kinder zeigen, wo Berührungen erlaubt sind. Sie gehen verschiedene Personen durch, wie die Eltern, einen Fußballtrainer oder Fremde.

Moritz Bähr erlaubt keine Berührungen von Fremden, und von Bekannten nur bedingt. Der Neunjährige findet es gut, dass es so eine Ausstellung gibt. Für ihn sind die verschiedenen Spiele „spannend“.

„Nein“ zu sagen sollen die Kinder üben – ein Spiegel in einer versteckten Ecke hilft ihnen dabei. Hier sollen sie „nein“ sagen und so Selbstbewusstsein aufbauen. „Der Spiegel ist absichtlich etwas versteckt, da sich sonst manche Kinder nicht trauen, diese Übung zu machen“, sagt Liebermann. Weitere Stationen beschäftigen sich mit dem Riechen, Hören oder Fühlen. Das soll die Feinfühligkeit der Kinder stärken. Eine weitere Station erinnert an das Spiel „Mensch ärgere dich nicht“. Wer durch Würfeln auf ein rotes Feld kommt, darf eine Karte ziehen. Darauf stehen „gute“ oder „schlechte“ Geheimnisse. Sie sollen erkennen, ob auf der Karte ein gutes oder schlechtes Geheimnis steht, denn schlechte Geheimnisse dürfen weiter gesagt werden. Außerdem gibt es eine Schatztruhe mit der Beschriftung „Hier ist was Wertvolles“. Die Kinder sollen vermuten, was wohl drin sein könnte. In der Truhe befindet sich ein Spiegel. „Die Kinder sollen wissen, dass sie so, wie sie sind, wertvoll sind“, sagt Liebermann. Die letzte Station ist ein Kreuzworträtsel. Nach Erraten der richtigen Wörter entsteht der Satz „Ich bin stark“.

Liebermann und Wiedmann-Bornschein überlegen, eine Ausstellung für etwas ältere Jugendliche nach Spaichingen zu holen. Einen festen Plan gibt es jedoch noch nicht. Dieses Jahr kamen leider keine Besucher zur öffentlichen Ausstellung, aber „davon lassen wir uns nicht unterkriegen“, sagt Liebermann. Durch den Besuch der Schulklassen erreichen sie Kinder.