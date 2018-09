Im Kindergarten Sankt Franziskus dreht sich alles um das Thema Ernährung. Wo kommt die Milch her? Wie gelangt das Brot in die Verkaufsregale der Bäckereien? Welches Obst und Gemüse können wir hier bei uns ernten? Zum Einstieg wurde der wöchentliche Bauernmarkt besucht. Über die große Auswahl an regionalen Produkten staunten die Kinder und kauften Gemüse ein. Am nächsten Tag wurde damit im Kindergarten eine Suppe zubereitet.