Kinder sind Roboter-Experten

Der St. Marien-Kindergarten Böttingen hat mit seinen Vorschülern die Firma SHL AG besucht. Als die Kinder ankamen, wurden sie begrüßt und hörten die Firmengeschichte. Bevor die Firmenbesichtigung startete, wurde ihnen zum besseren Verständnis eine Präsentation über Roboter vorgeführt, welche den Kindern zeigte, für was Roboter verwendet werden und für was sie nützlich sind.

Anschließend startete die Firmenbesichtigung durch die Konstruktion, Produktion und Montage bis hin zu fertig aufgebauten SHL-Roboteranlagen in der Applikationshalle. Hier konnten die Kinder einen Roboter in Aktion erleben und waren laut Pressemitteilung sehr interessiert.Weiter ging es im Schulungs- und Technologiezentrum. Hier wurde speziell für die Kinder ein Roboter-Programm angefertigt. Die Kinder konnten durch die Betätigung eines Knopfs selbstständig einen Roboter in Bewegung setzen. Das meisterten alle Kinder. Für einen runden Abschluss wurden die Kinder und ihre Erzieherinnen auf ein Kaltgetränk in die Cafeteria eingeladen. Als Andenken erhielten sie ein Malbuch und eine Tasche mit kleinen Geschenken.