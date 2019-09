Der Einladung der Volleyball-Abteilung des TV Spaichingen sind 18 Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren im Rahmen des Ferienprogramms gefolgt. Nach einem Aufwärmspiel durften die Jugendlichen auch schon ans Netz, so eine Pressemitteilung. Beim Spiel „1 mit 1“ konnten sie sich mit dem Ball und der Netzhöhe vertraut zu machen. Beim Spiel „1 gegen 1“ waren dann die Wurf- und Fangfähigkeiten gefragt. Nach einer Trinkpause, die dringend nötig war, wurden die Volleyball-Spieltechniken kurz angesprochen. Nun spielten Zweierteams gegeneinander und in jeder neuen Spielrunde gab es neue Gegner und Regeln, so dass es immer neue Herausforderungen gab. Die Teilnehmer hatten sichtlich Spaß, und eventuell hat sogar einer die Lust am Volleyballspielen für sich entdeckt. Auch dem Betreuerteam, bestehend aus den Jugendtrainern und dem Vorstand, hat der Nachmittag viel Spaß gemacht.