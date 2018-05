Kinder lernen Umgang mit Pflanzen

Ein Gärtnerkurs für Kinder, den der Kreisverband Tuttlingen für Obstbau, Garten und Landschaft am Freitag im Vereinsgarten des OGV Frittlingen veranstaltet hat, ist auf großes Interesse gestoßen. So kamen knapp 30 Kinder aus Tuttlingen und zahlreichen Heuberg-Gemeinden und auch aus Frittlingen selbst in den Vereinsgarten.

Mit großer Begeisterung lauschten sie den Erläuterungen von Alfred Schaz und Hans Weber, die den Kindern erklärten, wie man sät, pikiert, pflanzt oder Stecklinge macht. Zunächst stellten die Kinder aber ihr Werkzeug selbst her. Sie schnitzten Pikier- oder Pflanzstäbe und verzierten diese mit ihren Initialen, stellten aus Zeitungspapier kleine Töpfchen her und füllten sie mit Erde.

Aus einer großen Auswahl an Gemüse- oder Blumensetzlingen konnten sie dann auswählen und diese mit Hilfe des Pikierstabes in die Töpfchen einpflanzen. Sie schnitten auch Stecklinge aus Forsythienzweigen und pflanzten diese ein. Jedes Kind hatte am Ende eine Palette voll eingepflanzter Gemüse- oder Blumensorten.

Tipps für die Pflege zuhause

Natürlich erhielten die Kinder dabei auch Ratschläge, wie sie diese Pflanzen weiter pflegen müssen, damit sie blühen oder geerntet werden können. Damit die Kinder auch zu Hause noch wissen, was sie eingepflanzt haben, wurden noch Schildchen mit den Pflanzennamen gebastelt. Auch für das leibliche Wohl der Kinder war durch die fleißigen Helferinnen gesorgt.