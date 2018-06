Kinder erleben viel Spiel und Spaß mit Petrus

Das Evangelische Bezirksjugendwerk Tuttlingen hat auch dieses Jahr zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen ob Verena die Kinder-Äktschentage am vergangenen Freitag und Samstag in und rund um die Verenahalle ausgerichtet. 90 Kinder von sieben bis zwölf Jahren aus dem ganzen Kirchenbezirk nahmen daran teil. Sie wurden von 25 meist jugendlichen Helfern betreut.

Aus Krankheitsgründen fiel dieses Jahr allerdings Bezirksjugendreferentin Ingrid Klingler aus. Kurzentschlossen übernahm Martina Glaser, die für Hausens evangelische Jugend sowieso Verantwortliche, die Gesamtleitung. Ihr zur Seite stand Bezirksjugendseelsorger Pfarrer Mathias Figel.

Bereits Stunden vor dem Eintreffen der Kinder am Freitag um 16 Uhr galt es für die Helfer, viele Vorbereitungen zu treffen, die Technik aufzubauen, das Äktschenstudio zu bestuhlen und mit dem Regieraum für die Spielleitung einzurichten. Einige Räume wurden abgedunkelnt, in der Halle Spielfelder eingerichtet; die Helfer kochten Tee, bereiteten das Abendessen vor und die Spiele. Denn bei vielen Spielen um Grips, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Sport, soll der Spaß bereits vorprogrammiert sein. Und damit sich die Kinder untereinander kennenlernen, erhielt jeder Teilnehmer ein Namensschild angeheftet.

Am Ende gibt es nur Sieger

Nach einer kurzen Vorstell- und Aufwärmrunde ging es gleich in die Vollen. Mit den Wettspielen Stuhlfußball, Fisch geh ins Netz, Tic-Tac-Toe, Schiffe beladen, Catch the Fish, und Cocos Kegelspiel hatten die Kinder viel Spaß und entwickelten einen großen Ehrgeiz. Denn jede Gruppe wollte Sieger werden. Am Ende der Tage gab es allerdings nur Sieger, denn jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde mit Teilnahmebescheinigung.

Bekannte Spiele, die sich bei den bisherigen Äktschentage bewährt hatten, wurden von den Mitarbeitern etwas abgewandelt. Sie brachten aber auch neue Ideen mit ein. Die Spielleitung mit Moritz und Joschua hatten alles im Griff. Abwechselnd wurden die Mannschaftswettkämpfe in der Halle oder im Freien auf dem Rasenplatz gespielt. Den begeisterten Kindern konnte man ansehen, wie viel Freude sie erleben.

Doch nicht nur Spiele und Spaß standen bei den Äktschentage auf dem Programm. Nachdem am Freitagabend alle „geschafft“ und fast außer Atem waren, gab es nach dem Abendessen zum Abschluss einen religiösen Abendimpuls mit Liedern und Ausblick auf den Samstag.

Die Tage standen im Übrigen unter dem Motto „Petrus“. Im Mittelpunkt des Abends stand dann eine kurze Theatervorstellung im Äktschenstudio. Mit der ersten Begegnung zwischen Petrus und Jesus (dargestellt von Pfarrer Matthias Figel), die Jüngerberufung von Andreas und Johannes im Boot sowie mit der Geschichte vom wunderbaren Fischfang erhielten die auf dem Boden sitzenden Kinder einen kurzen Einblick in des Leben von Petrus.

„Gang über das Wasser“

Am Samstag fand dies mit dem „Gang über das Wasser“ eine Fortsetzung. Mit Begeisterung wurde dann das Abendlied „Vor mir, hinter mir“ gesungen.

Natürlich fand das von Semi Schmidt über den Tag gedrehte Video großes Interesse bei den Kindern. Zur Beruhigung der Gemüter und als Ausklang des ersten Tages knüpften die Kinder noch Freundschaftsbänder, bevor sie um 20 Uhr von ihren Eltern abgeholt wurden.

Zu einem weiteren Höhepunkt wurde am Samstag das gemeinsame Frühstück mit den Eltern. Über 170 Personen hatten sich hierzu angemeldet. Nach der Begrüßung der Geburtstagskinder und einigen netten Worten der Kirchengemeinde mit Pfarrer Figel, gab es im Äktschenstudio nochmals einen Morgenimpuls mit Liedern, Psalmen und Gebeten. Anschließend waren wieder Spiele angesagt und nachmittags ging es im Dorfspiel mit verschiedenen Stationen quer durch Hausen.