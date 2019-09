Kinder bekommen bei ein Feuerwehr-Diplom

Rund 75 Kinder haben sich jüngst rund um das Feuerwehr-Gerätehaus in Spaichingen eingefunden, um einen Ferientag bei der Feuerwehr zu erleben.

Wie auch in den Jahren zuvor durften die Kinder am Morgen verschiedene Stationen durchlaufen. Thema waren unter anderem Einblicke in die Feuerwehrtechnik, das korrekte Absetzen eines Notrufs, die Räumlichkeiten im Gerätehaus, das Löschen eines Kleinbrandes, spielerisches Heranführen an den richtigen Umgang mit Feuer und vieles mehr. Zudem konnten sich die Kinder bei einem Parcours sportlich betätigen. Jeder Teilnehmer erhielt eine Laufkarte zur Bestätigung der Teilnahme an den verschiedenen Stationen.

Nach der Stärkung mit einer Roten Wurst und einem Getränk standen am Nachmittag kleine Rundfahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen und rund um das Magazin Löschübungen an. Am Ende der Veranstaltung wurde jedem der kleinen Feuerwehrleute ihre Teilnahme mit einem Feuerwehr-Diplom bestätigt.