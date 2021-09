Kinder basteln Schlauchtrompeten und Rasseln

Im Rahmen des diesjährigen Kinderferienprogramms hat die Stadtkapelle die Spaichinger Kinder in ihr Probelokal eingeladen. In diesem Jahr lief die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie etwas anders als sonst, so eine Pressemitteilung.

17 Kinder konnte Organisator Andreas Henne begrüßen. Mit Hilfe weiterer Musiker startete der Nachmittag mit Kennenlernspielen.

Anschließend durften sich alle Mädchen und Jungen eine alte Uniform der Stadtkapelle aussuchen, um sich einmal als richtige Musiker zu fühlen.

Natürlich wurde es auch musikalisch, teilt die Stadtkapelle mit. Nachdem sich alle Kinder mit Kazoos eingestimmt hatten, ging es an die richtigen Blechblasinstrumente, die auch ausprobiert werden durften.

Zum Schluss bastelte sich jeder Teilnehmer sein eigenes Instrument. Stolz präsentierten die Spaichinger Kinder ihre Schlauchtrompeten, Regenmacher und Rasseln. Für diesen Mittag erhielt jedes Kind ein Musiker-Diplom.