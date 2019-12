Kim und Isabelle Ackermann überzeugen

Die Leichtathleten Kim und Isabelle Ackermann vom TV Spaichingen haben beim Run and Jump im Sindelfinger Glaspalast gute Platzierungen erreicht. Bei diesem Wettkampf handelt es sich um einen Sprint/Sprung-Mehrkampf.

Die Landestrainer des WLV können bei diesem Wettkampf beobachten, wo die Talente stehen. Die Vereinstrainer können erkennen, wo gegebenenfalls noch an Defiziten gearbeitet werden muss.

Isabelle Ackermann erkämpfte sich mit 949 Punkten den hervorragenden zweiten Platz. Sie rannte die 30 Meter mit fliegendem Start in 3,55 Sekunden. Im Fünfer-Sprung erreichte sie eine Weite von 13,10 Metern. Zum Schluss wurde noch ein 60-Meter-Sprint absolviert. Mit 8,36 Sekunden erreichte sie die zweitschnellste Zeit ihrer Altersklasse. Damit schaffte Isabelle Ackermann die Qualifikation für die WLV-Hallenmeisterschaften.

Kim Ackermann erreichte mit 1157 Punkten den sechsten Platz in der Alterklasse U18. Es fehlten ihr nur wenige Punkte für einen Podestplatz. Den 30-Meter-Sprint mit fliegendem Start schafft sie in 3,62 Sekunden. Mit der drittbesten Weite von 14,30 Meter im Fünfer-Sprung machte sie Boden gut. Den 60-Meter-Sprint absolvierte sie in 8,45 Sekunden. Um bei den WLV Hallenmeisterschaften starten zu können, fehlten 0,15 Sekunden.

Beide Athletinnen waren mit ihrem Trainer Fabian Reisch für den ersten Wettkampf im Sindelfinger Glaspalast zufrieden.