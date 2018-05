Kim Ackermann feiert zwei Siege

Einen gelungenen Saisonstart hat es für die Teilnehmer sowie die Organisatoren des TV Spaichingen bei der Leichtathletik-Bahneröffnung gegeben. 199 aus 20 Vereinen hatten gemeldet. Es gab tolle Positionskämpfe und richtungweisende Ergebnisse.

Was in Spaichingen besonders positiv ins Auge fiel, waren die großen Teilnehmerzahlen in den Klassen U14 und jünger. Sicherlich ist dies auch ein Ergebnis der Neuorientierung im Bereich Kinderleichtathletik. Einige Nachwuchssportler konnten sich leistungsmäßig etwas von der Konkurrenz absetzen.

Ausnahmsweise herrschten in Spaichingen einmal optimale Wetterbedingungen. Dies nutzten die Athleten für gute Leistungen. Vor allem die Nachwuchssportler aus dem Kreis Tuttlingen mischten in vielen Wettbewerben vorne an der Spitze mit. So gelang Sophie Bohun, TV Spaichingen, mit ihrem letzten Versuch im Weitsprung ein Satz auf 3,68 Meter. Damit gewann sie diesen Wettbewerb in der Klasse W10.

Schnellste im Sprint der Klasse W11 über 50 Meter war Nora Zepf vom TV Spaichingen. Mit 7,74 Sekunden lief sie zudem ein tolle Zeit. Richtig eng ging es an der Spitze des 800-Meter-Rennens dieser Klasse zu. Im Endspurt hatte Annika Ragg (2.54,20 Minuten) die Nase vorne. Sie gewann vor ihren Teamgefährtinnen Madleen Zepf (2.54,22) und Nora Zepf (2.56,07). Den Weitsprung entschied Nora Zepf mit 4,03 Metern für sich. Damit nicht genug. Den 80 Gramm schweren Schlagball warf sie auf 32 Meter und diese Weite blieb für die Konkurrentinnen unerreichbar.

Mit 4,75 Metern erreichte Isabelle Ackermann eine tolle Leistung im Weitsprung, die ihr den zweiten Platz einbrachte (Klasse W13).

Der Sprint über 100 Meter (13,52 Sekunden) sowie der Weitsprung (4,77 Meter) ging in der Klasse W15 an Kim Ackermann vom TV Spaichingen.

Bei den Jungen schob sich ein Nachwuchsathlet von der TG Trossingen in den Vordergrund. Etienne Duclaux gewann mit dem hauchdünnen Vorsprung von einer Hundertstelsekunde den Sprint über 50 Meter (8,44 Sekunden). Die Weitsprungentscheidung ging dann mit einem komfortableren Vorsprung an Duclaux (4,08 Meter). Johannes Rieth, TV Spaichingen, folgte auf Platz zwei mit guten 3,82 Metern. Ein energischer Endspurt führte Nick Hauser, TV Spaichingen, in der Klasse M12 zum Sieg über 800 Meter (3.03,41 Minuten) und Michael Hollmann, TG Trossingen, sicherte sich in der Klasse M12 den Hochsprungsieg mit übersprungenen 1,25 Meter. Auch im Wettbewerb mit Schlagball war er nicht zu schlagen. Seine Siegesweite betrug 36,50 Meter.

Im 800-Meter-Lauf waren in der Klasse M13 zwölf Nachwuchsläufer am Start – alle kamen vom TV Spaichingen. Es siegte Linus Banzhaf. Mit 2.48,18 Minuten rannte er vor seinen Teamgefährten Fabian Schuhmacher (2.53,41) und Tom Conzelmann (2.57,43) als erster über die Ziellinie. Zuvor entschied Tom Conzelmann (3,82 Meter) den Weitsprung für sich.

Auch in der Klasse U20 kamen tolle Ergebnisse zustande. Jeremias Hohner, TG Trossingen, lief über 200 Meter in 29,14 Sekunden als Sieger über die Ziellinie. Markus Neudert, TV Spaichingen, gewann den 200-Meter-Lauf, nutze die Gunst der Stunde und überwand 1,71 Meter im Hochsprung und gewann auch diesen Wettbewerb.