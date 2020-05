Kicker, Jodler und Bischöfe verewigen sich

Auf Anregung von Alt-Bürgermeister Albert Teufel hat Manfred Brugger für den Spaichinger Heimatbrief 2020 das Gästebuch der Gaststätte auf dem Dreifaltigkeitsberg ausgewertet. Hier der dritte und letzte Teil, der die Zeit von Mitte der 1960er- bis Mitte der 90er-Jahre umfasst:

Eine SVS-Ausschuss-Sitzung am 29. Juni 1966 zeigt einen muskelbepackten Kicker, der reif für die WM in England scheint.

Die Werksfeuerwehr Emil Adolff aus Kleinweiher-Hofen im Allgäu löscht am 27. August 1966 den Durst. Und wenig später auch die Wiener Sängerknaben. Kurz darauf wird dem neuen Dachstuhl des Konventgebäudes die Krone aufgesetzt, besiegelt von den Fach-Architekten, den Meistern und einer großen Schar von Gesellen.

Am Hubertustag 1966 treffen sich die Gemeinderäte von Spaichingen und Balgheim zum Rehessen und pflegen die gutnachbarschaftlichen Beziehungen.

Über die Teilnehmerzahl einer Brautleutewoche in Beuron Ende desselben Monats, in der jeweiligen Paarung namentlich aufgeführt, kann man nur staunen. „Wer die Freude noch nicht gefunden hat“, heißt es im Anhang dazu, „hat Gott noch nicht gefunden“.

Die Bergsitzung 1967 bringt heiße Debatten (geht es um den „Schulkampf“ ?!), die offensichtlich einer ebenso langen Nachsitzung bedürfen.

Bei der Sportwoche im Juni 1967 fühlen sich die Gäste aus Jugoslawien offensichtlich pudelwohl.

Das Silvestertreffen des Wildensteiner Singkreises beschert dem Fremdenbuch einen stimmgewaltigen Eintrag.

Und am 22. Juni 1968 werden bei einem Treffen der Lehrerorchester Reutlingen und Tuttlingen alle Register gezogen.

Lokalgeschichte atmet der Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Klavierfabrik Sauter am 14. Juni 1969. Und am 20. September desselben Jahres ist der Jodlerclub Hettiswil (Schweiz) zu Gast.

Anfang 1970 trägt sich Bischof Carl-Josef Leiprecht in das Gästebuch ein.

Und am 16. Juli notiert das Katholische Schulwerk Baden-Württemberg e.V. nach der „Sternwallfahrt der Pannen“, es sei „nochmals gut gegangen“.

Am 21. Juni 1971 freut sich der spätere Bischof Georg Moser, hier eine Stunde der Erwachsenenfirmung zu erleben.

Am 9. Mai 1972 ist das Polizeirevier Spaichingen zum Forellen-Essen auf dem Berg. Und am Dreikönigstag 1974 lobt die Albvereins-Gruppe Trossingen das Wirtsehepaar Bicker in den höchsten Tönen. Am 30. September 1974 hat das „Radio Fritzle“ leider vergessen, sich in das Hausbuch einzutragen, so „ersatzweise“ sein (ungenannt bleibender) alter Freund und Sportskamerad.

Am 23. Oktober 1974 geben sich die Kinder und Jugendlichen des Stuttgarter St. Agnes-Mädchengymnasiums die Ehre.

Am 20. November 1982 übernimmt das Gosheimer Wirtsehepaar Christiane und Alwin Zisterer das Ruder (und hält Kurs bis zum 7. Januar 1991).

Die Bergsitzung 1988 gibt interessante Einblicke in so manche Besonderheiten dieses Gremiums. Am 10. Januar 1994 würdigt eine Jubiläumsnotiz „60 Jahre Bergsitzung“. Und nach der Kreistags-Sitzung am 4. Mai 1995 besiegeln die Unterschriften deren Mitglieder das Ende dieses Fremdenbuchs.