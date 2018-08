Kernseifen-Spiel ist eine „schmierige Angelegenheit“

Die Mannschaft der Narrenzunft hat mit 86 Punkten den Titel als Sieger bei der Dorfolympiade des Böttinger Sportvereins verteidigt. Bei den lustigen Spielen haben wie jedes Jahr wieder der Spaß und die Gaudi im Vordergrund gestanden.

Treffsicherheit war gefragt, als es darum ging, aus einer Entfernung von drei Metern kleine Sandsäcke in ein Loch zu schmeißen. Zu einer „schmierigen Angelegenheit“ entwickelte sich das Spiel, bei dem ein Stück Kernseife mit einem Holzstock auf einem schräg gestellten Biertisch, über welchen Wasser geleitet wurde, schnellstmöglich geschoben werden musste. Für Erheiterung unter den Zuschauern sorgten die Hula-Hoop-Reifen, die innerhalb der sich an den Händen haltenden Mannschaft durch körperliche Bewegungen weitergereicht wurden. Bei einem weiteren Spiel mussten in Bechern Luftballons aufgeblasen und die Becher an dem mit den Lippen gehaltenen Luftballon transportiert werden.

Bei einem Schätzspiel musste die Wassermenge in Millilitern geschätzt werden, die eine gewisse Anzahl an Eiswürfeln ergab. Geschicklichkeit und Schnelligkeit verlangte das Spiel, bei dem Wasser in löchrigen Bechern transportiert werden musste. Beim Spiel „Der lustige Keks“ mussten durch das Bewegen des nach hinten geneigten Kopfs Kekse von der Stirn zum Mund befördert werden. Abgerundet wurde der Gaudi-Wettbewerb durch ein Trinkspiel.

Der Gutschein für die Gaststätte Lippachmühle im Wert von 150 Euro ging an die Siegermannschaft der Narrenzunft. Die Mannschaften des Schützenvereins (Platz 2, 81 Punkte) und des Musikvereins (Platz 3, 77 Punkte) gewannen je einen Geschenkkorb. Die weiteren Platzierungen lauten: 4. Huber-Bau I (78 Punkte), 5. SV Irndorf und „Die Mannschaft“ (je 74 Punkte), 7. Huber-Bau II (73 Punkte).

Die Spiele wurden angesagt und kommentiert vom SV-Vorsitzenden Michael Dreßler. Zum Mittagstisch reichte der Sportverein Wiener Schnitzel mit Spätzle oder Pommes und Salat sowie Hamburger, Grill- und Currywürste. Nach dem Mittagessen hatten die Turntiger des SV Böttingen einen Auftritt.