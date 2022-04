Kennenlerntreffen für Flüchtlinge und Arbeitgeber in der Spaichinger Stadthalle

Die Stadt Spaichingen, die Gemeinde Aldingen und das Landratsamt Tuttlingen laden alle lokalen Arbeitgeber sowie die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine und Geflüchtete am Samstag, 30 April, von 10 bis 14 Uhr zu einem Kennenlernen in die Stadthalle Spaichingen ein. Ziel ist es, Kontakte zu knüpfen und den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Im Landkreis Tuttlingen sind bislang rund 1000, in der Stadt Spaichingen 150 und in der Gemeinde Aldingen 120 Kriegsvertriebene aus der Ukraine angekommen, so die Pressemitteilung der Stadtverwaltung Spaichingen. Außerdem sind auch noch Geflüchtete aus den Krisengebieten seit dem Jahr 2015 in den Kommunen des landkreises. „Wir möchten gerne die Integration vorantreiben und diesen Menschen für die Dauer ihres Aufenthalts bei uns bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der Region bieten“, so die Mitteilung weiter. Deshalb laden die Stadt Spaichingen, die Gemeinde Aldingen und das Landratsamt Tuttlingen gemeinsam zu einem Meet & Greet in der Stadthalle Spaichingen ein. Arbeitgeber können sich vorstellen und Kontakte mit den Kriegsvertriebenen aus der Ukraine sowie allen Geflüchteten knüpfen. Die Veranstalter hoffen auf eine rege Teilnahme und gute Gespräche.