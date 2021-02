Kein Umzug, aber trotzdem Fasnet

Die Narrenzunft Deichelmaus Spaichingen hat aufgrund der Corona Pandemie den Umzug 2021 schweren Herzens abgesagt. Aber unter strengster Geheimhaltung hat die Narrenzunft Deichelmaus einen bunten Abend vorbereitet, der die Beitragsideen der Redoute aufgreift. Am Fasnetsamstag, 13. Februar, gibt es um 20.11 Uhr einen online Kappenabend.

Gerne hätte die Zunft um Zugmeister Daniel Kupferschmid der Bevölkerung einen Umzug präsentiert. Gerade weil er dieses Jahr wieder sehr abwechslungsreich und mit vielen neuen und interessanten Gruppen gewesen wäre, so die Zunft in einer Pressemitteilung. „Lange hatte man noch gehofft, zumindest einen Spaichinger Umzug durchführen zu können. Aber leider soll es in diesem Jahr nicht sein. Die Verantwortung für die Mitmenschen ist das oberste Gebot der Stunde.“

Die Narrenzunft bitte alle Hästräger, sich über die Fasnet an die aktuelle Coronaverordnung zu halten. Vor allem auch am Fasnetssonntag nicht einen wilden Umzug zu laufen. Alle haben die Fasnet im Herzen. Deswegen fällt es schwer darauf zu verzichten. Aber der Verzicht in diesem Jahr hilft auch, um im nächsten Jahr wieder gemeinsam eine schöne Fasnet zu feiern.

Die Zunft hat trotzdem einige Aktionen für die närrischen Tage organisiert. Als sichtbares Zeichen kann man auf dem Marktplatz den Narrenbaum sehen. Die Zunft wird in den nächsten Tagen über die verschiedenen Aktionen berichten.

Die Zunft hat einiges an Fasnetsbeiträgen von verschiedensten Akteuren der Spaichinger Fasnet gesammelt und zu einem kurzweiligen Programm zusammengestellt.

Wie das geht? Die Spaichinger Akteure wie Prinz, Deichelchor, Büttenredner, Hästräger, Hexen, Ratsfrauen und ein paar besondere Überraschungen haben alle extra Programmbeiträge vorbereiten gefilmt und an die Zunft geschickt. Durchs Programm führen Reinhold Knebel und Markus Zimmerer, life. Es ist ein Experiment.

„Wir hoffen wir können mit dieser Veranstaltung den Spaichinger Narren die Fasnet unter Corona Bedingungen ein wenig nach Hause tragen.“, so die Zunft. Was so durchdringt, macht wirlich neugierig.

Für die Profitechnik sorgt Thomas Heinemann: Deichelmaus TV wird live aus dem Stream Studio 360 Grad, Light & Sound, ausgestrahlt.

Deichelmaus-TV ist am Samstag per Livestream zu empfangen. Hier der Link: https://youtu.be/5eQiiflby20 . Wahlweise kann der Livestream auch auf dem Youtube-Kanal Narrenzunft Deichelmaus 1445 e.V angeklickt werden oder auch auf der Narrenzunft Deichelmaus Website www.deichelmaus.de.