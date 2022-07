Katholische Kirchengemeinde sagt Oktoberfest ab

Das Oktoberfest der katholischen Kirchengemeinde ist im Spaichinger Jahreslauf immer einer der Festhöhepunkt gewesen. In den vergangenen beiden Jahren konnte dieses Fest aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Deshalb fällt es der Kirchengemeinde nach eigenen Angaben umso schwerer, das Oktoberfest, das für den 9. Oktober geplant war, nun auch absagen zu müssen.

Das liege zum einen an der Schwierigkeit, genügend Helfer zu finden, zum anderen an der unsicheren Corona-Lage im Herbst, die für ein Fest in einem geschlossenen Raum mit sehr vielen Menschen ein gesundheitliches Risiko bedeutet. Schweren Herzens habe sich deshalb der Kirchengemeinderat zur Absage entschlossen, möchte aber allen danken, die bereits ihre Bereitschaft zur Mithilfe signalisiert hatten. Ein Hoffnungsschimmer solle aber das ökumenische Gemeindefest sein, das für Sonntag, 25. Juni 2023, geplant ist und in neuer Konzeption bei schönem Wetter im Stadtgarten stattfinden wird. Die ersten Planungen dafür laufen bereits.