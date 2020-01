Katholische Gemeinde sucht Bewerber

. Unter dem Motto „Wie sieht’s aus?“ werden für die Neuwahl der Kirchengemeinderäte in der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Sonntag, 22. März, Kandidatinnen und Kandidaten geworben und zur Bewerbung motiviert. Für die katholische Kirchengemeinde Spaichingen werden mindestens 16 Bewerber benötigt.

Deshalb ruft der Wahlausschuss der Kirchengemeinde die Spaichinger Katholiken zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Diese sollten dem Wahlausschuss (Telefon 07424 / 50 31 65) oder dem Pfarrbüro (Bahnhofstraße 2, Telefon 07424 / 95 840-0) bis spätestens zum Sonntag, 2. Februar, mitgeteilt werden.

Wer die Kirche mitgestalten will, für den biete der Rat das ideale Gremium, so die Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Der Kirchengemeinderat leitet zusammen mit dem Pfarrer die Kirchengemeinde. Das Aufgabenfeld der Ratsmitglieder umfasst alle Bereiche der Kirchengemeinde, von der Liturgie über die Jugendarbeit bis hin zu den Finanzen. Der Kirchengemeinderat gestaltet die Gemeinde in all ihren Dimensionen. Der Wahlausschuss freut sich auf viele Wahlvorschläge aus dem Familien- und Bekanntenkreis der Gemeindemitglieder.