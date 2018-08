Katholiken feiern „Maria Himmelfahrt“

Im Vorfeld des Hochfests „Maria Himmelfahrt“ am 15. August hat Pater Lawrence am vergangenen Sonntagabend eine Marien-Andacht bei der Nothelferkapelle gehalten. Pater Lawrence Padamadan aus Indien hat während des Urlaubs von Pater Sabu, der zurzeit in Indien weilt, wieder die Vertretung in der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal übernommen. Er wohnt während der drei Wochen im Pfarrhaus in Frittlingen.

Mit Marienliedern, Gebeten und einer Predigt wurde die Andacht zu einer richtigen Waldandacht, an der rund 50 Personen teilnahmen. Pater Lawrence gab eine Kurzbeschreibung der Aufnahme Mariens in den Himmel. Mit Leib und Seele habe sie Gott verherrlicht und zur Königin gemacht, was Grund zu dem Festtag am 15. August ist, sprach er.

Als die Kapelle 1902 erbaut wurde, stand sie fast am Waldesrand. Durch Aufforstung befindet sie sich jetzt mitten im Wald und bildet das Ende des Kreuzwegs mit der 14. Station, der Grablegung Jesu. Der Stationenweg beginnt unterhalb des Schützenhauses und schlängelt sich in Richtung Klippeneck durch den Wald zur Vierzehn-Nothelfer-Kapelle.

1904 hat Altarbauer Pius Hausch aus Horb das Altärchen geschaffen. Auf der Predella des Altärchens mit der Grablegung Christi sind in Schnitzreliefs die Vierzehn Nothelfer dargestellt, jeweils mit ihren Namen bezeichnet und durch Attribute kenntlich gemacht. Bei den Nothelfern handelt es sich um Heilige, die seit der Antike in Liturgie und Frömmigkeit verankert sind. Sie werden in besonderen Notfällen um Beistand und Hilfe angerufen, bei Leibschmerzen zum Beispiel der Hl. Erasmus, bei Halsleiden der Hl. Blasius, Euchastius in allen schwierigen Lebenslagen.

In der Mitte der Relieffiguren findet Maria als die Königin der Märtyrer und Helferin in allen Nöten ihren Platz. Von einem kleinen Dachreiter bekrönt, bietet die Kapelle einen Ort der Besinnung, der Andacht, von den Menschen als Gnadenstätte aufgesucht und angenommen, wie die Votivtafeln bezeugen.

Seit langer Zeit wird die Kapelle von Inge Bühler betreut.

Genau vor zehn Jahren wurde am Fest der Himmelfahrt Mariä die Marienstatue auf der Anhöhe in der Außenanlage der Kapelle eingeweiht. Walter Schnee und Dieter Schnee fertigen ein Schutzdach für die Statue.

Im Anschluss an die Waldandacht bedankte sich nicht nur Pater Lawrence bei den Teilnehmern für das Kommen und Mitfeiern, sondern Norbert Schnee nahm die Gelegenheit wahr, den Familien Angelika und Willi Heinz, Walter und Renate Schnee und Inge Bühler für die Betreuung dieses Kleinods mit der Außenanlage zu danken. Er lud zu einem kleinen Umtrunk ein, den Angelika Heinz organisiert hatte. Die Spenden kamen Pater Lawrence zugute.