Zur Jahresmitte wechseln bundesweit traditionell die Ämter in den Rotary Clubs. Im Rotary Club Hohenkarpfen-Tuttlingen hat nun Katharina Buß als neugewählte Präsidentin den Clubvorsitz übernommen, so eine Pressemitteilung. Unter dem Motto: „Weltall – Erde – Mensch“ soll es um das „Verständnis für unsere Welt und unseren Umgang mit ihr“ gehen.

Nach vielen Wochen reiner Online-Meetings sei die feierliche Ämterübergabe für das erste persönliche Treffen – natürlich unter Wahrung des gebotenen Abstands - von allen Mitgliedern rege genutzt worden. Die bisherige Präsidentin, Margit Mosbacher, wurde krankheitsbedingt digital zugeschaltet und die Ämterübergabe daher von Susanne Ritzi-Mathé vorgenommen.

Nach einem Rückblick auf das vergangene Jahr, das laut Mitteilung „zuletzt von Corona geprägt war und zur Absage vieler lieb gewonnener Veranstaltungen führte“, stellte Katharina Buß ihre Planung für das kommende Jahr und ihr Vorstandsteam vor. Der Rotary-Club Hohenkarpfen-Tuttlingen engagiere sich weiterhin mit seinen Projekten sozial „in der Region und weltweit“. Mit dem Kinder-Kunst-Projekt Cool Arts erhielten Kinder einen Zugang zur Kunst, die sonst wenig Berührung damit hätten. Und auch das Haus St. Agnes in Spaichingen werde weiter tatkräftig unterstützt. Eine große Althandy-Sammel-Aktion solle zum Welt-Polio-Tag im Oktober Spenden in die Kasse bringen, „die dem internationalen Kampf von Rotary zur weltweiten Ausrottung von Kinderlähmung zu Gute kommen“. Die über viele Jahre aufgebauten Strukturen zur Impfung gegen Kinderlähmung in den ärmsten Gegenden der Welt würden wahrscheinlich beim Kampf gegen Corona sehr nützlich sein. „Und es ist eine tolle Gelegenheit, die alten Handys für einen guten Zweck aus der Schublade zu holen und diese einem wirklich professionellen Recycling zukommen zu lassen.“

Wer mehr über die Projekte des Rotary Clubs erfahren will, kann sich über die Homepage (https://hohenkarpfen-tuttlingen.rotary.de) mit ihm in Verbindung setzen.