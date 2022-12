Kapellen und ihre Gästebücher: Wo Menschen ihre Seele ausschütten

Spaichingen/Böttingen/Gosheim/Deilingen - Sie stehen mitten in der Landschaft, manchmal an einem besonderen Ort, der schon die Vorfahren als Kraftort angezogen hat. So wie auf dem Alten Berg, wo Gräber aus der Eisenzeit gefunden worden waren. Kapellen. Diese Verbindung von Natur, Alleinsein, Ruhe und die Schönheit der kleinen Gebäude mit ihrem liebevollen Schmuck macht etwas mit den Menschen, die hier einkehren. Sie fühlen sich ihrem Gott und der Welt näher. Wie eine Kapelle wirkt aber auch das Brunnenhaus auf dem Dreifaltigkeitsberg, wo sich Menschen hineinsetzen, weg vom Trubel sind, und zu meditativer Musik ihren Gedenken und Gebeten nachhängen. In den Kapellen der Gegend und auch im Brunnenhaus liegen oft Gästebücher aus. Und diese sind Zeugnisse dessen, was die Menschen im tiefsten Inneren bewegt.

Wir haben vier dieser Gästebücher angeschaut und Zitate gesammelt für die Weihnachtsgeschichte 2022.

Die Themen sind fast immer dieselben. Es geht um das Allerwichtigste. Um das Existenzielle: Gesundheit, Dankbarkeit der eigenen Existenz gegenüber, um das Naturerleben, Liebe, die geliebten Menschen, besondere Lebensereignisse, Bitte um Schutz, tiefe Nöte, aktuelle Krisen, Tod. Und bei Kindern manchmal einfach auch um Quatsch. Es gibt auch sehr viele Einträge in anderen Sprachen.

Was angesichts scheinbar ständig bruttelnder Mitmenschen besonders erstaunt: Die allermeisten Einträge handeln von Dankbarkeit.

Dankbarkeit

Ihre Dankbarkeit drücken Besucher des Alten Bergs so aus:

„Danke für die Tage mit unserer Familie. Wir bitten dich ganz innig um den Frieden im Osten.“

„Lieber Gott, ich danke dir, dass ich Familie habe. Dass ich jeden Tag Essen auf dem Tisch habe und ein Dach über dem Kopf habe. Ich bitte dich, dass meine Familie gesund und munter bleibt.“

„Schön, dass es so schöne Plätze gibt und Menschen, die diese Plätze betreuen und in dieser Gegend Leben bereichern. Die Welt, Hier ist Frieden.“

„Lieber Gott, beschütze alle, die dich brauchen und bereite den Weg zum Frieden. Danke, dass Du bei uns bist.“

„Drei Tage auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Danke für dieses schöne Erlebnis.“

„Ein großes Dankeschön, dass ich wieder mal diese wunderschöne Kapelle besuchen darf.“

Im Brunnenhaus hinterlassen viele Besucher ebenfalls rührende Zeugnisse der Dankbarkeit.

„Danke lieber Gott, dass ich so einen tollen Papa habe.“

„Danke für diesen wunderschönen Platz, um Kraft und Ruhe zu schöpfen.“

„Heile Welt hier oben.“

Die Quirinskapelle in Gosheim hat eine besonders lange Geschichte und Tradition. So drücken hier Besucher ihre Dankbarkeit aus:

„Als direkte Nachfahren des Erbauers freuen wir uns als fünfte und sechste Generation aus dem fernen Berlin zu dieser wunderschönen Kapelle zu kommen. Danke den Nachkommen unserer Familie, die heute diese Kapelle pflegen.“

Die Quirinskapelle liegt genau am Albvereins Hauptwanderweg. Eine Pilgerin schreibt dies aus Dankbarkeit an die Familie Drobny: „Einen Gruß und ein Dankeschön von einer Pilger-Frau, die am Donnerstag, den 29. 11. 2018 froh war, diese Kapelle gefunden zu haben. Habe hier Schutz zum Schlafen gefunden und mich erst einmal gefürchtet. Die Straße so nahe und die Einbrüche vor zwei Jahren. Sie sind sicher mutigere Menschen als ich, so habe ich mir vor die Tür gelegt. Sollen sie mich doch wegschieben, die hinein wollen. Ich wurde ruhiger und die Straße dann auch. Ich wollte, dass Sie wissen, dass ich hier war. Alles Gute für Sie.“

Ebenfalls Wanderer schreiben: „Wir sind jetzt 340 Kilometer gelaufen und unser Weg führte uns heute in diese wunderschöne Kapelle. Danke, dass wir so gesund auf all unseren Wegen durchgekommen sind . Am 14.07. sind wir in Donauwörth gestartet und morgen, 30.07. endet unsere Trekking-Tour in Tuttlingen. HW1 Albsteig mit 360 km. Beschütze uns und unsere Lieben. In großer Dankbarkeit.“

Tiefe Dankbarkeit drücken auch Besucher der Josefskapelle in Deilingen aus. Zum Heiligen Josef kommen offenbar besonders viele Leute mit ihren Nöten und Bitten.

„Lieber Gott, vielen Dank, dass du in dieser schweren Zeit, die hinter uns liegt, immer bei uns warst. Ich danke Dir, dass du uns so viel Kraft geschenkt hast und wir uns nicht verloren haben.“

Gesundheit

Gesundheit - die eigene und die der Liebsten - ist auch ein Hauptthema, wenn Menschen an diesen besonderen Orten in sich gehen.

Auf dem Alten Berg bittet eine werdende Mutter oder ein werdender Vater: „Lieber Gott, bitte lass unser Baby gesund auf die Welt kommen. Wir sind sehr dankbar für alles, was wir haben.“

In der Quirinskapelle fleht jemand: „Heiliger Josef, bitte beschütze meinen Enkel Florian, lass ihn wieder gesund werden nach seiner schweren Herz-Operation. Beschütze meine Familie vor Krankheit.“

„Lieber Gott und Schwester Ulrika, du Schwester Ulrika hast für meine Mutter um Hilfe bei unserem Herrn gebeten. Unser Herr hat geholfen. Ich bitte, hilf auch mir.“

In der Josefskapelle fleht ein Elternteil Gott an, den geliebten Sohn vom Alkohol wegzubringen.

Vor einer schweren Krankheit um Schutz fleht jemand anders: „Lieber Gott, ich bitte dich so sehr, dass du alles gut machst. Bitte bitte mach alles gut und lassu ns nicht noch einmal durch die Hölle müsse... Bitte schicke deinen Engel und lege deine Hände darüber... Ich stelle alle meine Wünsche nach hinten, Hauptsache es ist nichts schlimmes.... Ich bitte dich so sehr. Bitte.“

„Lieber Gott, ich bitte dass mein Onkel schnell wieder gesund wird. Ich bitte für alle Menschen, denen es nicht gut geht. Ich bitte, dass morgen die Schule gut beginnt. Amen.“

Lieber Gott, gib meiner Schwester die Kraft, dass sie diese Krankheit übersteht und noch ein paar Jahre bei uns auf erden sein darf Dafür bitte ich dich.“

Trauer

Auch die innige Trauer um einen geliebten Menschen bringen die Besucher in die Kapellen und das Brunnenhaus. Auch zum Geburtstag des Verstorbenen schicken sie Grüße ins Jenseits.

Eine rührende Botschaft in der Josefskapelle (Foto: Regina Braungart)

Im Brunnenhaus trauert eine Schwester um ihren Bruder: „Vor 9 Monaten bist du von uns gegangen, unerwartet wurdest du plötzlich aus dem Leben gerissen. Du hast eine große Lücke hinterlassen. Ich denke an dich und bete für dich. Irgendwann sehen wir uns wieder. Ruhe in Frieden und Gott beschütze uns alle. Deine Schwester.“

In der Josefskapelle betrauern Menschen ihre Angehörigen so:

„Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag, lieber Papa im Himmel. Ich liebe Dich. Deine Tochter.“

„Mein lieber Mann, ich vergesse dich nie. Bin so traurig.“

„Mon pere, j’espere que tu es bien maintenant. Attends moi...Je ne t’oublie pas. Je t’aime. (Mein Vater, ich hoffe, dass es Dir jetzt gut geht. Warte auf mich... Ich vergesse dich nicht. Ich liebe dich.“

Auch auf Französisch: „Mein Gott, es ist wahr, ich habe dich ein bisschen auf die Seite geschoben, aber du bis immer in meinem Herzen. Bitte gib auf meinen Papa und auf und meine Familie acht. Bitte sag meinem Papa, dass ich ihn liebe und immer geliebt habe.“

Wohl auch für die verstorbene Oma schickt ein Kind einen Gruß: „Hallo Oma, ich hab dich lieb.“

Erst am 8. Dezember entzündet jemand für einen Verstorbenen Kerzen.

Krieg

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen sehr - so wie zuvor Corona. Doch diese Zeit ist in früheren Büchern verwahrt, die aufbewahrt sind.

Auf dem Alten Berg schreibt jemand am 27. Februar: „Lieber Gott, wir sind klein und hilflos - reichen denn unsere Worte? Wir flehen Dich an, lieber Vater, nimm unsere Brüder und Schwestern in Schutz vor dem Bösen aus dem Osten. Der Glauben ist groß, das Leid auch. Wir legen unser Leben in Deine Hände. Amen“

Im Brunnenhaus drückt es jemand so aus: „Lieber Gott, lass die Menschheit erwachen, bevor es zu spät ist.“

„Herr, gib den Menschen Verstand, Kriege zu beenden und lass Liebe wieder Einzug halten - Danke für alles.“

Besucher der Josefskapelle: „Hl. Josef, ich bitte um Frieden für die Ukraine und die ganze Welt. Danke.“

„Lieber Gott, bitte lass den Krieg in der Ukraine enden.“

Bitte um Schutz und Hilfe

Im Brunnenhaus: „Heilige Jungfrau und Gottesmutter Maria, Vater unser im Himmel, bitte beschütze unsere Familie und alle Menschen der Erde, Amen.“ - „Atme in uns, Heiliger Geist.“

Quirinskapelle: „Bitte beschütze mich auch heute“

In der Josefskapelle betet jemand für einen Verunglückten: „Es ist mir ein großes Anliegen für de Fahranfänger aus Mössingen zu beten. Maria hilf in der Not.“

„Jesus, hilf uns allen, einander mit dem Herzen zu sehen und zu verstehen. Hilf uns, unseren Weg zu finden und in Liebe zu gehen. Hilf uns aufrichtig zu sein und uns in deinem Sinne weiter zu entwickeln. Dass wahrer Friede und echte Freude in unsere Herzen kommt. Vielen Dank allen Engeln und Helfern, die uns jeden Tag unterstützend zur Seite stehen und uns leiten und schützen. Vielen Dank allen Menschen, die diesen Ort erbaut habe, pflegen, erleuchten und mit Leben füllen.“

„Verlasse uns nicht! Zeige uns den rechten Weg. Gib uns eine Heimat. Danke.“

Besondere Ereignisse

Schöne und schwere Ereignisse werden auch in die Kapellen getragen:

Auf dem Alten Berg: „Ein unvergessliches Erlebnis unsere kirchliche Trauung in dieser wunderschönen Kapelle feiern zu dürfen, wir sind erfüllt darüber und zutiefst berührt.“

In der Josefskapelle: „Heiliger Josef, hilf mir, weil ich von zuhause fort muss. Gib mir Kraft und Hoffnung und Zuversicht für diesen schweren Weg. Heiliger Josef, bitte für mich.“

Die Natur

Auf dem Alten Berg und an der Quirinskapelle kommen viele Wanderer vorbei. „Lieber Gott, wir freuen uns, in dieser schönen Natur unterwegs sein zu dürfen. Wir bitten dich, dass wir gesund bleiben und danken Dir für alles, was wir haben und unsere Gesundheit. Auf dem Donauberglandweg unterwegs von Böttingen nach Gosheim.“

„So schön ist unsere Erde! Warum schützen wir sie so wenig? - Auf unserer Donauberglandwanderung.“

„Auf Nachtfahrt Pfadfinderschaft Königswinter Stamm Wolkenberg.“

In Kinderschrift: „Wir machen ein Ausflug ich freue mich die Kapelle ist schön.“

Kinder

Botschaften von Kindern in der Quirinskapelle (Foto: Regina Braungart)

Im Brunnenhaus sind sich zwei Kinder nicht ganz einig: „Der Brunen ist sehr schön, aber die Musik ist blöd.“

„Die musik ist wierklich schön und nicht blöd wie es da oben steht.“

Und eines findet knapp: „Geiler Brunnen.“