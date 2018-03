Kapellen entzünden ein Feuerwerk der Blasmusik

Mit einer bunten Vielfalt und einem Mix der unterschiedlichsten Stilrichtungen unterhielten die beiden Blaskapellen aus Bubsheim und Zepfenhan am Samstagabend ihr Publikum bestens. Den einzigen Wermutstropfen steuerte der Wettergott bei, denn der herbe Rückfall in den Winter hinderte so manchen Liebhaber der gepflegten Blasmusik am Besuch des Frühjahrskonzerts.

Die Gastkapelle aus Zepfenhan passte ihren furiosen Eröffnungsbeitrag der geografischen Höhenlage der gastgebenden Heuberggemeinde perfekt an. Die heimliche Nationalhymne „Highland Cathedral“ forderte nicht nur das sich stark präsentierende Schlagwerk voll heraus, sondern auch die restlichen Register, welche im Wechsel die typisch-schottischen Dudelsackpfeifer bravourös interpretierten.

Der junge Dirigent Thomas Brodle führte sodann seine disziplinierte Musikerfamilie sicher durch eine wechselvolle Reise um die Welt. Mit „Around the World in 80 Days“, von Otto Schwarz in ein spannendes Blasorchesterwerk umgesetzt, zeigten die Gäste aus dem 500-Seelendorf Zepfenhan, dass sie auch ein Oberstufenstück gut interpretieren können. Die populäre Geschichte von Jules Verne führt die Phantasie auf die Reise vom Big Ben über den Nahen- und Fernen Osten, den Pazifik und Amerika wieder zum Ziel in England zurück. In der filmmusikähnlichen Komposition waren denn auch sämtliche Register voll in Aktion und fügten sich zu einem beeindruckenden Gesamtbild zusammen. Auch bei den weiteren Vorträgen „Pur in concert“, einem rhythmisch-melodischen Pop-Medley, dem latin-mexikanisch angehauchten „Tequila“ und dem schmissigen Marsch „Abel Tasman“ überzeugte das Orchester.

Die Gastgeber selbst mit dem temperamentvollen Leiter Manuel Morales hinterließen ebenfalls einen hervorragenden Eindruck. Zum „Aufwärmen“ präsentierten sich die einzelnen Register zunächst nacheinander, um dann im munteren Spiel zwischen den hell zwitschernden Querflöten, den flink gespielten Klarinetten und den harmonisch tönenden Blechinstrumenten zu wechseln.

Danach hieß es, den „Magnetberg“ aus der Sage von Sindbad zu besteigen. Die Bearbeitung von Mario Bürki gilt als eine Herausforderung für ein Laienorchester, denn die imaginäre Schiffsreise zu dem Unheil bringenden Berg in der Arktis hat nicht nur für die Seefahrer Tücken, sondern auch in der musikalischen Interpretation mit ihren rasanten Tempi- und Registerwechseln. Die Bubsheimer bewiesen damit einmal mehr, dass sie sich schon vor zwei Jahren in Sipplingen zu Recht mit einer sehr guten Note von knapp 90 Punkten in der Oberstufe etablieren konnten.

In den weiteren Konzertteilen „James Bond 007“, der „80er-Kulttour“ und dem böhmischen Marsch „Alpenwelt“ zollte Morales dann den verschiedensten Stilrichtungen für Jung und Alt seinen Tribut. Der knapp 60 Jahre alte Königsheimer mit spanischen Wurzeln hat offensichtlich mit seinem südländischen Temperament die Gabe, auch das eher bedächtige schwäbische Temperament zu motivieren und mitzureißen. Beide Kapellen kamen nicht ohne Zugaben von der Bühne. (Über die Ehrungen werden wir noch berichte.)