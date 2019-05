Kandidaten stellen sich den Fragen

Bei der Podiumsdiskussion des Heuberger Bote im fast komplett gefüllten Kreuzsaal haben die Zuhörer am Dienstagabend 44 von 98 Gemeinderatskandidaten aus jeder der antretenden Listen erleben. Redakteurin Regina Braungart arbeitete in ihren Fragen heraus, welche Schwerpunkte die einzelnen Kandidaten und Listen setzen, und wo in der kommenden Wahlperiode die Energien des Gremiums voraussichtlich hinfließen werden.

„Die Gemeinderatswahl ist eine Persönlichkeitswahl“, stellte Regina Braungart in ihrer Begrüßung fest. Deshalb sollte die Podiumsdiskussion nicht nur zeigen, wie die Kandidaten an Sachfragen herangehen, sondern in einer ersten Vorstellungsrunde auch, warum sie Gemeinderäte werden wollen. Die Parteien und Gruppierungen hatten für jedes der vorgeschlagenen Themenfelder Podiumsteilnehmer benannt, denen jeweils ein „Pate“ oder eine „Patin“ im Saal zu Seite stand. Zunächst ging es um das Themenfeld Klinik und Gesundheitsversorgung.

Weitere Themenfelder, die an diesem Abend zur Sprache kamen, waren Infrastruktur, Mobilität und Umgehungsstraße, Ressourcen und Umwelt, Bildung und Jugend sowie das gesellschaftliche und politische Klima in der Stadt. Am Schluss legte Regina Braungart den Kandidaten noch einige von den Lesern eingegangene Fragen vor, bevor dann das Publikum im Saal Gelegenheit hatte, seine Fragen zu stellen.