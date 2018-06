Kandidaten stellen sich den Fragen

Eine richtungsweisende Wahl steht den rund 440 Wahlberechtigten in Egesheim am kommenden Sonntag bevor: Die 655-Einwohner-Gemeinde wählt nach über 36 Jahren einen neuen Bürgermeister. Beim Wählergespräch am Dienstag in Egesheim haben sich Martin Jung (links) und Hans Marquart den Fragen von Heuberger-Bote-Redaktionsleiterin Regina Braungart und der Egesheimer Wähler gestellt. Das Sportheim war mit rund 40 Gästen gut gefüllt. Ein ausführlicher Bericht folgt.