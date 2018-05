Kandidaten stellen sich den Bürgern

Viele Egesheimer dürften schon zwei der drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 10. Juni persönlich kennen gelernt haben: Martin Jung und Hans Marquart sind im Ort unterwegs und suchen den Kontakt zu den Vereinen und den Bürgern. Am Montag, 28. Mai ist die offizielle Kandidatenvorstellung ab 19.30 Uhr in der Gemeindehalle, der Saal wird bereits ab 18.30 Uhr geöffnet sein.

Dauerkandidatin Fridi Miller hat bereits abgesagt.

So sieht der Ablauf aus: Bürgermeister Bär begrüßt beide potenziellen Nachfolger, danach wird erst Martin Jung 20 Minuten sprechen, während Hans Marquart außer Hörweite in Dorfgemeinschaftshaus wartet. Danach stellt sich und seine Vorstellungen Hans Marquart 20 Minuten vor. Anschließend können Fragen an beide Kandidaten gestellt werden, maximal eine Stunde lang.

Flyer verteilt

Beide Kandidaten haben einen Flyer, die persönlich verteilt werden, beide gehen auch mit einer Homepage auf die Egesheimer zu. Hans Marquart hat sich bei den meisten Vereinen bereits vorgestellt. auch mit den Jugendlichen hat er schon gesprochen, am 4. Juni ist das Gespräch mit den 20- bis 30-Jährigen.

Martin Jung trifft ebenfalls Vereine und die Feuerwehr, sieht seinen „Wahlkampf“ vor allem auch als besseres Kennenlernen der Egesheimer und ihrer Lebensbedingungen, etwa in Punkto arzt, Läden, Verkehrsverbindungen.